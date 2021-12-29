Самый большой книжный магазин в Эстонии полностью обновился и стал трехэтажным

Этому крупнейшему в Эстонии книжному магазину уже давно есть чем гордиться, и из всех магазинов Rahva Raamat именно здесь уже на протяжении многих лет самый большой выбор товаров и самая высокая посещаемость.

В обновленном магазине стало еще больше полок с художественной литературой, так как ее читатели любят больше всего. Также именно в магазине Rahva Raamat в Viru Keskus лучший выбор литературы на английском и русском языках.

ТОП-10 самых популярных книг на русском языке в 2021 году «Разговорник. Мой эстонский язык. Скорая помощь в эстонском языке» (составители Инга Мангус, Мерге Симмул) «Tere! Учебник эстонского языка для начинающих» (составители Инга Мангус, Мерге Симмул) «1984» (Джордж Оруэлл) «Сипсик» (Эно Рауд) «Самоучитель эстонского языка» (Михаил Стальнухин) «НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты» (Джен Синсеро) «Эшелон на Самарканд» (Гузель Яхина) «Поки» (Эдгар Вальтер) «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков) «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий» (Александр Опенко)

«Поскольку одна из наших целей — сделать посещение книжного магазина великолепным и значительным событием, мы решили сделать наш и без того прекрасный книжный магазин еще лучше», — отметил исполнительный директор Rahva Raamat Прийт Петерсон.

Одно из самых значительных изменений заключается в том, что книжный магазин, ранее располагавшийся на двух этажах, приобрел еще более просторный и впечатляющий третий этаж.

Этот шаг позволил объединить оставшуюся прежней площадь магазина в единое целое и сделать знакомство с разными отделами удобнее и проще. Порадует магазин своих гостей и новым кафе Literaat Café. Любители книг и вкусной еды уже знакомы с рестораном Literaat в Теллискиви.

ФОТО: Andres Teiss

«Придавая нашему книжному магазину новый облик, мы старались сохранить уникальность, теплоту, увлекательность, уют, и мы по-прежнему желаем преподносить всем нашим дорогим покупателям приятные сюрпризы. Я верю, что в сотрудничестве с нашей имеющей многолетний опыт командой и лидерами в данной отрасли мы достигли своих целей, ведь магазин действительно получился потрясающим», — прокомментировал выполненную работу Петерсон.

Над дизайном интерьера работали архитекторы компании UDDU во главе с Мари Когер-Отс, а графическим дизайном занималось дизайн-бюро Velvet.

Помимо книг, в продаже здесь можно найти различные подарочные товары, игры, игрушки, фильмы, компакт-диски и виниловые пластинки. В книжном магазине также есть предназначенная для всевозможных мероприятий сцена, которая поможет собрать вместе писателей, любителей книг и представителей других областей культуры.

ФОТО: Andres Teiss