Фото ⟩ У озера: дом в Вильянди хорош и снаружи, и внутри
Дом в Вильянди ждет новых хозяев, с которыми поделится уютом и теплом своего очага, пишет Kodu. Может быть, это именно вы?
Дом в Вильянди ждет новых хозяев, с которыми поделится уютом и теплом своего очага, пишет Kodu. Может быть, это именно вы?
Красивый деревянный дом построен в классическом стиле с большой заботой и любовью. Расположенный в тихом уголке Вильянди, он отлично подходит для небольшой семьи, которая оценит близость к природе.
В планировке дома были учтены потребности и пожелания конкретной семьи. Дом площадью 122 м2 был построен в 1961 году, а последний капитальный ремонт прошел в начале 2021 года.
На первом этаже находятся прихожая, гостиная, кухня, столовая, веранда и туалет. На втором этаже - две спальни, душевая, туалет и гардеробная. На южной стороне чудесного дома есть терраса. Во дворе построен отдельный садовый домик с сараем и вольером для собак.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.