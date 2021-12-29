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Фото ⟩ У озера: дом в Вильянди хорош и снаружи, и внутри

ФОТО: KV.EE

Дом в Вильянди ждет новых хозяев, с которыми поделится уютом и теплом своего очага, пишет Kodu. Может быть, это именно вы? 

Красивый деревянный дом  построен в классическом стиле с большой заботой и любовью. Расположенный в тихом уголке Вильянди, он отлично подходит для небольшой семьи, которая оценит близость к природе. 

ФОТО: KV.EE

В планировке дома были учтены потребности и пожелания конкретной семьи. Дом площадью 122 м2 был построен в 1961 году, а последний капитальный ремонт прошел в начале 2021 года.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся прихожая, гостиная, кухня, столовая, веранда и туалет. На втором этаже - две спальни, душевая, туалет и гардеробная. На южной стороне чудесного дома есть терраса. Во дворе построен отдельный садовый домик с сараем и вольером для собак.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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