Картина дня: будущее русскоязычного образования, лица года и проблемы сферы туризма

Исследование: русскоязычные родители считают, что дети имеют право учиться на родном языке

Русскоязычные родители понимают важность владения эстонским языком. Большая часть готова к более интенсивному погружению, начиная с детского сада. Однако почти 75 процентов категорически или умеренно против полного перехода образования на эстонский и 93 процента считают, что дети имеют право учиться на родном языке, а родители — выбирать, на каком языке их дети получат образование. Читать далее...

Лица года 〉 Срываем маски, говорим о поступках

Подводя итоги года, нельзя не вспомнить тех, кто оказался в эпицентре внимания общественности в разрезе одной семидневки. «Лицо недели» - постоянная рубрика Rus.Postimees, выходящая по субботам, в 2021 году оказалась пестрой. Политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты позволили нам не повторяться. Вспомним каждого поименно. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: мы искренне верим, что это последняя зима с волнами заражения

Сегодня прошла последняя в этом пресс-конференция Департамент здоровья, в которой приняли участие исполняющий обязанности руководителя чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп. Читать далее...

Дерзкий план МВД наткнулся на критику Департамента полиции и погранохраны

Министерство внутренних дел планирует к концу десятилетия увеличить число помощников полицейских до 3000 с нынешних 1300. Департамент полиции и погранохраны, мягко говоря, скептически относится к достижению этой цели. Читать далее...

НЕЗАКОННО 〉 Ковид-сертификат не нужен: таллиннская баня пускает посетителей по экспресс-тесту

Хотя постановление правительства в целях предотвращения распространения коронавируса, требует свидетельства о вакцинации для посещения общественной бани, существует и другой способ входа, который помогает обойти постановление правительства. Читать далее...

СЛЕДСТВИЕ 〉 Устроивший взрыв в многоквартирном доме хотел покончить с собой

Завершено расследование трагического инцидента, произошедшего в середине августа в тартуском многоквартирном доме по адресу Яама, 77. Некоторые вопросы остаются без ответа, но точно известно, что в тот день 46-летний Ааво, находившийся в квартире, планировал покончить с собой. Читать далее...

ТОП-20: что читали на Rus.Postimees в уходящем году?

Традиционно мы провожаем уходящий год, публикуя рейтинг самых читаемых материалов на нашем портале. Политика и происшествия, коронавирус и погода, трагедии простых людей и возможность вполне законно не ходить на работу - вот, что волновало наших читателей в 2021 году. Вспомните его вместе с нами!

За неделю в Эстонии доля заразившихся омикрон-штаммом увеличилась с 16 до 45 процентов

Несмотря на снижение количества тестов в праздничные дни, коэффициент заражаемости R вырос почти до 1,12. Омикрон-штамм становится в Эстонии доминирующим. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 880 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека. Читать далее...

При покупке недвижимости соблюдайте осторожность: возможен черный вариант сценария

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Кто бы мог подумать, что кризис, вызванный пандемией, мы так быстро превратим в самый настоящий бум? По крайней мере, если вы внимательно посмотрите на рынок недвижимости, так оно и есть», — уверен руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.

Карис: быстрый перевод русских школ на эстонский язык обучения невозможен из-за нехватки учителей

Для осуществления перехода русских школ на эстонский язык обучения в первую очередь необходимо решить вопрос нехватки учителей, считает президент Эстонии Алар Карис. Читать далее...

Из-за омикрона тучи снова сгущаются над сферой туризма

Если еще в ноябре казалось, что сфера путешествий восстанавливается ускоренными темпами, а сообщения авиакаомпаний были полны оптимизма, то в преддверии Рождества омикрон-штамм коронавируса снова перевернул все с ног на голову. Читать далее...

Институт исторической памяти: поддержим "Мемориал", создав трибунал по преступлениям СССР