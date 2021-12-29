Картина дня: будущее русскоязычного образования, лица года и проблемы сферы туризма
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 декабря.
Русскоязычные родители понимают важность владения эстонским языком. Большая часть готова к более интенсивному погружению, начиная с детского сада. Однако почти 75 процентов категорически или умеренно против полного перехода образования на эстонский и 93 процента считают, что дети имеют право учиться на родном языке, а родители — выбирать, на каком языке их дети получат образование. Читать далее...
Подводя итоги года, нельзя не вспомнить тех, кто оказался в эпицентре внимания общественности в разрезе одной семидневки. «Лицо недели» - постоянная рубрика Rus.Postimees, выходящая по субботам, в 2021 году оказалась пестрой. Политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты позволили нам не повторяться. Вспомним каждого поименно. Читать далее...
Сегодня прошла последняя в этом пресс-конференция Департамент здоровья, в которой приняли участие исполняющий обязанности руководителя чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп. Читать далее...
Министерство внутренних дел планирует к концу десятилетия увеличить число помощников полицейских до 3000 с нынешних 1300. Департамент полиции и погранохраны, мягко говоря, скептически относится к достижению этой цели. Читать далее...
Хотя постановление правительства в целях предотвращения распространения коронавируса, требует свидетельства о вакцинации для посещения общественной бани, существует и другой способ входа, который помогает обойти постановление правительства. Читать далее...
Завершено расследование трагического инцидента, произошедшего в середине августа в тартуском многоквартирном доме по адресу Яама, 77. Некоторые вопросы остаются без ответа, но точно известно, что в тот день 46-летний Ааво, находившийся в квартире, планировал покончить с собой. Читать далее...
Традиционно мы провожаем уходящий год, публикуя рейтинг самых читаемых материалов на нашем портале. Политика и происшествия, коронавирус и погода, трагедии простых людей и возможность вполне законно не ходить на работу - вот, что волновало наших читателей в 2021 году. Вспомните его вместе с нами!
Несмотря на снижение количества тестов в праздничные дни, коэффициент заражаемости R вырос почти до 1,12. Омикрон-штамм становится в Эстонии доминирующим. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека. Читать далее...
Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Кто бы мог подумать, что кризис, вызванный пандемией, мы так быстро превратим в самый настоящий бум? По крайней мере, если вы внимательно посмотрите на рынок недвижимости, так оно и есть», — уверен руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.
Для осуществления перехода русских школ на эстонский язык обучения в первую очередь необходимо решить вопрос нехватки учителей, считает президент Эстонии Алар Карис. Читать далее...
Если еще в ноябре казалось, что сфера путешествий восстанавливается ускоренными темпами, а сообщения авиакаомпаний были полны оптимизма, то в преддверии Рождества омикрон-штамм коронавируса снова перевернул все с ног на голову. Читать далее...
Эстонский институт исторической памяти осуждает решение российских властей ликвидировать независимое общество международный «Мемориал», которое с 1987 года занимается изучением политических репрессий СССР и сохранением памяти жертв советского режима, заявляет организация. Читать далее...