Картина дня: будущее русскоязычного образования, лица года и слухи о смерти девушки от коронавакцины

СЛЕДСТВИЕ 〉 Устроивший взрыв в многоквартирном доме хотел покончить с собой

Завершено расследование трагического инцидента, произошедшего в середине августа в тартуском многоквартирном доме по адресу Яама, 77. Некоторые вопросы остаются без ответа, но точно известно, что в тот день 46-летний Ааво, находившийся в квартире, планировал покончить с собой. Читать далее...

ТОП-20: что читали на Rus.Postimees в уходящем году?

Традиционно мы провожаем уходящий год, публикуя рейтинг самых читаемых материалов на нашем портале. Политика и происшествия, коронавирус и погода, трагедии простых людей и возможность вполне законно не ходить на работу - вот, что волновало наших читателей в 2021 году. Вспомните его вместе с нами!

Новые правила грозят выкинуть с рынка труда тысячи курьеров

В большинстве стран Европейского союза курьеры, которые сотрудничают с платформами доставки еды, являются самозанятыми, работая когда и где хотят. Однако в коридорах власти Европейского союза было выдвинуто предложение приравнять тех, кто работает на платформах, к штатным сотрудникам. Такое регулирование выкинуло бы десятки тысяч курьеров с рынка труда. Подробнее о предложенном регулировании рассказал Rus.TVNET Генри Аррас, руководитель общественной политики Bolt в странах Балтии. Читать далее...

Забывчивость обошлась пациенту стоматолога в 40 евро

В Postimees обратился читатель, негодующий от жестких правил стоматологической клиники. Его знакомый забыл о том, что в понедельник должен быть явиться на прием к зубному врачу, после чего ему позвонили и сказали, что за неявку на прием он будет оштрафован. Читать далее...

За неделю в Эстонии доля заразившихся омикрон-штаммом увеличилась с 16 до 45 процентов

Несмотря на снижение количества тестов в праздничные дни, коэффициент заражаемости R вырос почти до 1,12. Омикрон-штамм становится в Эстонии доминирующим. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 880 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека. Читать далее...

При покупке недвижимости соблюдайте осторожность: возможен черный вариант сценария

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Кто бы мог подумать, что кризис, вызванный пандемией, мы так быстро превратим в самый настоящий бум? По крайней мере, если вы внимательно посмотрите на рынок недвижимости, так оно и есть», — уверен руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.

Карис: быстрый перевод русских школ на эстонский язык обучения невозможен из-за нехватки учителей

Для осуществления перехода русских школ на эстонский язык обучения в первую очередь необходимо решить вопрос нехватки учителей, считает президент Эстонии Алар Карис. Читать далее...

Из-за омикрона тучи снова сгущаются над сферой туризма

Если еще в ноябре казалось, что сфера путешествий восстанавливается ускоренными темпами, а сообщения авиакаомпаний были полны оптимизма, то в преддверии Рождества омикрон-штамм коронавируса снова перевернул все с ног на голову. Читать далее...

ФОТО 〉 На шоссе Таллинн-Тарту произошли две аварии, движение нарушено

В 17.48 возле Имавере вечером 29 декабря произошла авария: автомобиль BMW не справился с управлением и выехал в поле. 19-летний мужчина, находившийся за рулем машины, был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Читать далее...

Институт исторической памяти: поддержим "Мемориал", создав трибунал по преступлениям СССР