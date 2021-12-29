Картина дня: будущее русскоязычного образования, лица года и слухи о смерти девушки от коронавакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 декабря.
В понедельник в Facebook-группе противников вакцинации, где состоит около 15 тысяч человек, начала распространяться информация о том, что 16-летняя девушка умерла через месяц после первой инъекции вакцины от коронавируса. Департамент лекарств заверяет, что, согласно окончательному диагнозу, смерть молодой девушки не связана с вакциной от Covid-19. Читать далее...
Русскоязычные родители понимают важность владения эстонским языком. Большая часть готова к более интенсивному погружению, начиная с детского сада. Однако почти 75 процентов категорически или умеренно против полного перехода образования на эстонский и 93 процента считают, что дети имеют право учиться на родном языке, а родители — выбирать, на каком языке их дети получат образование. Читать далее...
Подводя итоги года, нельзя не вспомнить тех, кто оказался в эпицентре внимания общественности в разрезе одной семидневки. «Лицо недели» - постоянная рубрика Rus.Postimees, выходящая по субботам, в 2021 году оказалась пестрой. Политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты позволили нам не повторяться. Вспомним каждого поименно. Читать далее...
Сегодня прошла последняя в этом пресс-конференция Департамент здоровья, в которой приняли участие исполняющий обязанности руководителя чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп. Читать далее...
Министерство внутренних дел планирует к концу десятилетия увеличить число помощников полицейских до 3000 с нынешних 1300. Департамент полиции и погранохраны, мягко говоря, скептически относится к достижению этой цели. Читать далее...
Хотя на поздравительной открытке от президента России Владимира Путина стоит дата 31 декабря, она уже прибыла к адресату. Читать далее...
Россия со среды, 29 декабря вводит обязательные медицинское проверки для иностранцев, а также дактилоскопирование. Читать далее...
Хотя постановление правительства в целях предотвращения распространения коронавируса, требует свидетельства о вакцинации для посещения общественной бани, существует и другой способ входа, который помогает обойти постановление правительства. Читать далее...
В связи с реструктуризацией Stockmann продал недвижимость своих торговых центов в Таллинне и Риге предприятию Viru Keemia Grupp за примерно 87 миллионов евро. Читать далее...
Нарвитяне спорят в соцсетях о том, хорошо ли коммунальщики очищают город от снега. С одной стороны, в последние дни на окраинах даже автобусы застревали, с другой - вся снегоуборочная техника работает, и снега за декабрь вывезли из города больше, чем в прошлые годы. Прохожие на улицах настроены не так критически. Читать далее...
Завершено расследование трагического инцидента, произошедшего в середине августа в тартуском многоквартирном доме по адресу Яама, 77. Некоторые вопросы остаются без ответа, но точно известно, что в тот день 46-летний Ааво, находившийся в квартире, планировал покончить с собой. Читать далее...
Традиционно мы провожаем уходящий год, публикуя рейтинг самых читаемых материалов на нашем портале. Политика и происшествия, коронавирус и погода, трагедии простых людей и возможность вполне законно не ходить на работу - вот, что волновало наших читателей в 2021 году. Вспомните его вместе с нами!
В большинстве стран Европейского союза курьеры, которые сотрудничают с платформами доставки еды, являются самозанятыми, работая когда и где хотят. Однако в коридорах власти Европейского союза было выдвинуто предложение приравнять тех, кто работает на платформах, к штатным сотрудникам. Такое регулирование выкинуло бы десятки тысяч курьеров с рынка труда. Подробнее о предложенном регулировании рассказал Rus.TVNET Генри Аррас, руководитель общественной политики Bolt в странах Балтии. Читать далее...
В Postimees обратился читатель, негодующий от жестких правил стоматологической клиники. Его знакомый забыл о том, что в понедельник должен быть явиться на прием к зубному врачу, после чего ему позвонили и сказали, что за неявку на прием он будет оштрафован. Читать далее...
Несмотря на снижение количества тестов в праздничные дни, коэффициент заражаемости R вырос почти до 1,12. Омикрон-штамм становится в Эстонии доминирующим. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7297 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 880. Скончались четыре человека. Читать далее...
Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Кто бы мог подумать, что кризис, вызванный пандемией, мы так быстро превратим в самый настоящий бум? По крайней мере, если вы внимательно посмотрите на рынок недвижимости, так оно и есть», — уверен руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.
Для осуществления перехода русских школ на эстонский язык обучения в первую очередь необходимо решить вопрос нехватки учителей, считает президент Эстонии Алар Карис. Читать далее...
Если еще в ноябре казалось, что сфера путешествий восстанавливается ускоренными темпами, а сообщения авиакаомпаний были полны оптимизма, то в преддверии Рождества омикрон-штамм коронавируса снова перевернул все с ног на голову. Читать далее...
В 17.48 возле Имавере вечером 29 декабря произошла авария: автомобиль BMW не справился с управлением и выехал в поле. 19-летний мужчина, находившийся за рулем машины, был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Читать далее...
Эстонский институт исторической памяти осуждает решение российских властей ликвидировать независимое общество международный «Мемориал», которое с 1987 года занимается изучением политических репрессий СССР и сохранением памяти жертв советского режима, заявляет организация. Читать далее...