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Девочкам - дрель, мальчикам - уроки кройки и шитья!

Хотя за последние восемь лет разрыв в оплате труда в Эстонии сократился, мы по-прежнему остаемся первой страной в Европе с самым большим разрывом в оплате труда. ФОТО: Shutterstock

Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии.

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Согласно выводам отчета, обучение и воспитание в эстонских учреждениях не гендерно-нейтральное, оно неравное и несправедливое.

«В рамках школьной системы к девочкам и мальчикам относятся по-разному, к ним предъявляются разные требования. Девочки должны быть тихими, спокойными и послушными, должны быть отличницами, к мальчикам требования более заниженные, - объясняет ситуацию Сытник. - До сих пор есть школы, которые посылают мальчиков на информатику, а девочек на шитье. Есть консервативные школы, которые до сих пор отправляют девочек только на уроки шитья, вязания и прочего, а мальчиков только на занятия по работе с деревом и т. д. Хотя в образовательной программе нет таких условий и все должны иметь возможность выбора. Есть и продвинутые школы, где мальчики и девочки занимаются и тем, и другим, что дает им возможность понять, к чему душа лежит».

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