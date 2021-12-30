Девочкам - дрель, мальчикам - уроки кройки и шитья!

«В рамках школьной системы к девочкам и мальчикам относятся по-разному, к ним предъявляются разные требования. Девочки должны быть тихими, спокойными и послушными, должны быть отличницами, к мальчикам требования более заниженные, - объясняет ситуацию Сытник. - До сих пор есть школы, которые посылают мальчиков на информатику, а девочек на шитье. Есть консервативные школы, которые до сих пор отправляют девочек только на уроки шитья, вязания и прочего, а мальчиков только на занятия по работе с деревом и т. д. Хотя в образовательной программе нет таких условий и все должны иметь возможность выбора. Есть и продвинутые школы, где мальчики и девочки занимаются и тем, и другим, что дает им возможность понять, к чему душа лежит».