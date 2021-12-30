Девочкам - дрель, мальчикам - уроки кройки и шитья!
Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии.
Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии.
Согласно выводам отчета, обучение и воспитание в эстонских учреждениях не гендерно-нейтральное, оно неравное и несправедливое.