Видео ⟩ Новогоднее обращение президента Алара Кариса

Дорогие жители Эстонии!

Врата времени открыты - старое уходит, на смену ему приходит новое.

Сейчас, переворачивая лист календаря, мы видим, как старое уходит тяжелым шагом, неся с собой груз смутного года.

Но весь груз не уйдет, и мы тоже останемся здесь. Как сказала писатель Эне Михкельсон, мы знали, что мы люди, а не вечные беглецы.

От своей жизни не убегают. Да и надо ли? Мы вместе справились с трудным и тяжелым лично для многих годом, не запутались в разных мнениях, хотя семьи и друзья на какой-то момент могли оказаться по разную сторону баррикад. Но они снова будут вместе, мы все снова будем едины.

В уходящем году нас порадовала олимпийская победа фехтовальщиц, напористая игра Анетт Контавейт, многие малые и крупные предприятия, которые помогли удержать нашу экономику, новые «единороги» среди наших стартапов. Всех их объединяет одно: блестящий результат был достигнут благодаря годам вдумчивой работы и преданности своему делу, т.е. соблюдению формулы, которая привела нас как маленькое государство в число мировых лидеров во многих сферах жизни, от классической музыки до науки.

В этой формуле есть место горящим глазам, воле учиться еще и еще, усидчивости, а также хорошим и преданным своему делу учителям, преподавателям, тренерам, руководителям и другим помощникам. Поливая древо образования, мы собираем плоды со всех ветвей. Пусть эта простая садовая мудрость сопровождает и тех, кто работает над быстрым и эффективным улучшением системы финансирования высшего образования.

Мы вместе учились и продолжаем учиться побеждать новые проявления кризиса и в новом году, подавлять высокие показатели распространения вируса.

Мы, а вернее многие из нас поняли, что, доверяя науке, сможем лучше защититься от вируса, удержим общество максимально открытым, сохраним для детей возможность учиться в школах, а не уходить в виртуальное образование, и сможем лечить в больницах не только пациентов с ковидом, но и других больных.

Будет ли 2022 год легче? Пока нет ответа. Но мы знаем, что вместе мы обязательно справимся. И вклад в это может внести каждый. Медики, продавцы, учителя школ, водители снегоуборочных машин, крестьяне, полицейские и военнослужащие, политики и муниципальные чиновники, волонтеры... Каждый из жителей Эстонии.

Так, единым народом, мы справимся с пандемией и со всеми другими серьезными проблемами. Потому что надо быть честными перед собой: вирус никуда не денется, продолжится миграционное давление, будут действовать террористы, сохранится желание какого-то большого государства определять статус других и еще много неприятных вещей, которые существуют в нашем мире.

Со всем этим надо справляться. Мы справимся, при условии, что мы не будем бояться.

Боязнь и страх - не помощники. Ни в решении внутренних, ни в преодолении международных проблем. Вместе со своими друзьями по обе стороны Атлантики мы справимся и с попытками вернуть этот мир в прошлый век, где большие решали, в чьей сфере влияния должны находиться маленькие. Эстония не одна и не останется одна, если мы сумеем видеть мир вокруг себя, замечать опасности, не упускать возможности. И, что самое важное, Эстония не бросает своих друзей, когда они нуждаются в помощи.

Мудрый и образованный народ - вот часть наших новогодних желаний.

Мудрость, о которой я говорю, не равняется академическим знаниям. Это мудрость справляться на уровне людей и государства.

Мудрость сомневаться и принимать решения.

Мудрость быстро решать и неприятные вопросы, которые не разрешаются сами.

Мудрость замечать и поддерживать тех, кто отстает и грустит в одиночестве.

Мудрость слушать и спокойно отвечать, даже тем, кто имеет другое мнение.

Мудрость не стесняться незнания и учиться.

Мудрость опираться на факты.

Мудрость принимать критику и меняться.

Мудрость извлекать уроки даже из глупости и не давать ей разрастаться.

Мудрость понимать, что есть только одна Эстония, общая для всех нас.

Говоря о мудрости, я не делю людей на умных и глупых. Речь идет о мудрости и глупости, потому что и самый умный человек порой может говорить что-то не то. Но слушать имеет смысл тех, кто просто имеет больше знаний в той или иной сфере. Слушать стоит всем нам. Это мудрость.

Оглянемся вокруг себя. От Валга до Нарвы, от Сырве до Варнья, от Ристна до Пиуза - в Эстонии много добра и надежды. И любви, как написала мне школьница из Кохтла-Ярве Александра Вершинина: «Все начинается с любви, в том числе и к своему городу».

Давайте хранить эту любовь к близким, к своему дому, родному краю и к Эстонии.

А теперь - смело вперед, в открытые врата нового времени.

Хорошего и более удачного Нового года! Всем нам!