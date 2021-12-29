ГАЛЕРЕЯ ⟩ В церкви Олевисте нуждающимся раздали продуктовые наборы
В среду в полдень в церкви Олевисте вместо отмененной службы и концерта бездомным и малоимущим раздавали продуктовые наборы, пишет Postimees.
В среду в полдень в церкви Олевисте вместо отмененной службы и концерта бездомным и малоимущим раздавали продуктовые наборы, пишет Postimees.
По словам старшего пастора церкви Сийма Теэкеля, церковь ждала всех, кто чувствовал, что им нужна продуктовая помощь. По словам пастора, очень приятно видеть, что люди заботятся друг о друге и с радостью подставляют плечо там, где общество не всегда справляется.
Помощь церкви особенно заметна на фоне текущих цен на энергоносители и общего роста цен. "В любую эпоху нужна помощь добровольцев, которые выходят из своей зоны комфорта ради слабых и находят время для соседа. Это нужно круглый год, а не только на Рождество", - добавил он.
Раздача продуктовых пакетов заменила отмененное из-за распространения вируса богослужение, которое организуется в церкви Олевисте с 2002 года.
«Обычно в поисках праздничной радости к нам приходят несколько сотен человек, но из-за ограничений мы можем разрешить заполнение церкви только на 50 процентов, поэтому половину наших постоянных гостей пришлось бы оставить на морозе. Но мы не можем этого допустить. Не у всех есть коронапаспорт, поэтому в этом году мы ограничимся раздачей продуктов питания», - сказал Теэкель.
Еда была распределена благодаря добровольным пожертвованиям, в том числе соответствующим ассоциациям и продуктовому магазину.