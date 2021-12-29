Россия вводит обязательные медицинские проверки для иностранцев

Согласно новому закону, с будущего года иностранцам с разрешением на работу в РФ каждые три месяца нужно будет осуществлять тщательные медицинские проверки, в том числе сдавать анализы крови, а в отдельных случаях - делать рентген и компьютерную томографию.

МИД РФ сообщил, что пытается добиться более благоприятных условий для работников иностранных СМИ и членов из семей.

Российско-Германская Внешнеторговая палата (АНК) уже предупредила, что новые требования могут оставить последствия для российской экономики.

Если это повлияет на представителей предприятий, то есть риск того, что "руководители важных для России предприятий могут отвернуться от России", - предупредила палата. Она призвала правительство смягчить требования.

Согласно правилам, иностранцам нужно будет проверяться на туберкулез, сифилис и ВИЧ, а результаты отсылать иммиграционным службам России. Обязательно нужно снять и отпечатки пальцев.

Лица, которые откажутся от проверок, могут лишиться разрешения на работу.

Власти России утверждают, что новые требования - мероприятия по защите здоровья, которые пойдут государству во благо.

В свою очередь "Новая Газета" выразила опасения, не идет ли в данном случае речь о дискриминации.