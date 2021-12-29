Поздравительная открытка Владимира Путина эстонскому коллеге прибыла из будущего?
Хотя на поздравительной открытке от президента России Владимира Путина стоит дата 31 декабря, она уже прибыла к адресату, пишет Postimees.
Хотя на поздравительной открытке от президента России Владимира Путина стоит дата 31 декабря, она уже прибыла к адресату, пишет Postimees.
"Уважаемый господин президент! От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством", - написал в поздравлении глава Российского государства.
Путин отметил, что с этими праздниками связаны добрые семейные традиции, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта и искренняя вера в исполнение заветных желаний.
Путин пожелал Карису и его близким удачного начала года. «Желаю здоровья и всего самого доброго», - заключил Путин.
Открытку Путина передало в канцелярию президента посольство России в Эстонии. Посол России Александр Петров написал в сопроводительном письме в канцелярию Президента, что воспользуется случаем, чтобы поздравить Президента с Новым годом и Рождеством.
Посол пожелал Карису всего наилучшего в начале 2022 года, крепкого здоровья, успехов в ответственной президентской должности, семейного счастья и благополучия.
В этом году канцелярия президента отправит в общей сложности 2 300 рождественских открыток от президента Алара Кариса - как внутри Эстонии, так и по всему миру.