Stockmann продал торговые центры в Таллинне и Риге

Stockmann использует вырученные деньги для снижения долговой нагрузки. Предприятие продолжит действовать в торговых центрах как арендатор.

«Мы рады, что нашли в странах Балтии стабильного и надежного владельца недвижимости, который хочет развивать ее и обещает, что Stockmann продолжит там свою деятельность», - сказал председатель правления Stockmann Яри Латванен.

«Мы рады стать партнерами Stockmann в странах Балтии. Обе недвижимости расположены в чрезвычайно хороших местах», - сказал руководитель отдела инвестирования VKG Стен Писанг.