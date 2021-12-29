Stockmann продал торговые центры в Таллинне и Риге
В связи с реструктуризацией Stockmann продал недвижимость своих торговых центов в Таллинне и Риге предприятию Viru Keemia Grupp за примерно 87 миллионов евро.
В связи с реструктуризацией Stockmann продал недвижимость своих торговых центов в Таллинне и Риге предприятию Viru Keemia Grupp за примерно 87 миллионов евро.
Stockmann использует вырученные деньги для снижения долговой нагрузки. Предприятие продолжит действовать в торговых центрах как арендатор.
«Мы рады, что нашли в странах Балтии стабильного и надежного владельца недвижимости, который хочет развивать ее и обещает, что Stockmann продолжит там свою деятельность», - сказал председатель правления Stockmann Яри Латванен.
«Мы рады стать партнерами Stockmann в странах Балтии. Обе недвижимости расположены в чрезвычайно хороших местах», - сказал руководитель отдела инвестирования VKG Стен Писанг.
Stockmann построил свой ТЦ в Таллинне в 1996 году и расширил число этаже до пяти в 2000-м. Таллиннский торговый центр имеет площадь 22 980 квадратных метров, из которых 15 965 кв.м. арендной площади.