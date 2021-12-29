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Новые правила грозят выкинуть с рынка труда тысячи курьеров

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В большинстве стран Европейского союза курьеры, которые сотрудничают с платформами доставки еды, являются самозанятыми, работая когда и где хотят. Однако в коридорах власти Европейского союза было выдвинуто предложение приравнять тех, кто работает на платформах, к штатным сотрудникам. Такое регулирование выкинуло бы десятки тысяч курьеров с рынка труда. Подробнее о предложенном регулировании рассказал Rus.TVNET Генри Аррас, руководитель общественной политики Bolt в странах Балтии.

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- Как можно изменить политику на уровне ЕС, чтобы переклассифицировать работников европейских платформ доставок?

- Европейская комиссия выдвинула предложение, которое должно быть одобрено государствами-членами Европейского союза. Понятно, что предлагаемые изменения односторонние. Они могут серьезно повлиять на гибкость платформ и экосистемы в целом. На данный момент мы находимся только в начале процесса, и принятие этого постановления может занять несколько лет, так что посмотрим, что будет дальше.

- Учитывая новые предложения, каковы будут основные экономические риски для курьеров в этом случае?

- Изменения, предложенные Европейской комиссией, требуют, чтобы отношения между человеком, работающим на платформе, и платформой, такой как, например, Bolt Food, были признаны полноценными трудовыми отношениями. В этом случае работникам придется установить фиксированный график работы, фиксированную заработную плату и, по сути, больше не будет никакой гибкости. Почему гибкость является ключевой ценностью для таких сотрудников? Различные исследования показывают, что большинство людей, работающих на платформах, получают здесь вторичный доход.

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