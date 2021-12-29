Новые правила грозят выкинуть с рынка труда тысячи курьеров
В большинстве стран Европейского союза курьеры, которые сотрудничают с платформами доставки еды, являются самозанятыми, работая когда и где хотят. Однако в коридорах власти Европейского союза было выдвинуто предложение приравнять тех, кто работает на платформах, к штатным сотрудникам. Такое регулирование выкинуло бы десятки тысяч курьеров с рынка труда. Подробнее о предложенном регулировании рассказал Rus.TVNET Генри Аррас, руководитель общественной политики Bolt в странах Балтии.