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В Козе загорелся жилой дом

Фото иллюстративное. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Сегодня вечером, 29 декабря в Центр тревоги сообщили о пожаре в поселке Козе, Харьюмаа: загорелся жилой дом. 

Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Пикк в поселке Козе в 17:27, сообщалось, что жилой дом горит открытым пламенем. 

Когда на место прибыли спасатели, находившиеся в доме люди уже покинули его, никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия идут работы по тушению. Причины пожара устанавливаются. 

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