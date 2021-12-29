В Козе загорелся жилой дом

Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Пикк в поселке Козе в 17:27, сообщалось, что жилой дом горит открытым пламенем.

Когда на место прибыли спасатели, находившиеся в доме люди уже покинули его, никто не пострадал.