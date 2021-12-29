В Козе загорелся жилой дом
Сегодня вечером, 29 декабря в Центр тревоги сообщили о пожаре в поселке Козе, Харьюмаа: загорелся жилой дом.
Сегодня вечером, 29 декабря в Центр тревоги сообщили о пожаре в поселке Козе, Харьюмаа: загорелся жилой дом.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Пикк в поселке Козе в 17:27, сообщалось, что жилой дом горит открытым пламенем.
Когда на место прибыли спасатели, находившиеся в доме люди уже покинули его, никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия идут работы по тушению. Причины пожара устанавливаются.