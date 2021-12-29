В Петербурге оправдали обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детдома
Суд в Петербурге оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над детьми в детском доме №10. Дело было возбуждено в 2017 году после выхода документального фильма, пишет Би-би-си.
Суд в Петербурге оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над детьми в детском доме №10. Дело было возбуждено в 2017 году после выхода документального фильма.
"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно", - сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По статье о сексуальном насилии (ст. 132 УК РФ) обвиняли замглавы детского дома №10 Михаила Елина, директора школы Станислава Виноградова и выпускников учреждения Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева.
Обвинение просило назначить им сроки от 13 до 25 лет. Теперь они имеют право требовать реабилитации и извинений от прокурора.
Виноградов, имевший звание заслуженного учителя России, летом этого года умер в СИЗО. Он также оправдан.
Доля оправдательных приговоров в России в 2020 году составила 0,34%.
Дело против сотрудников и выпускников детского дома №10 (сейчас это "Центр содействия семейному воспитанию №8") было возбуждено в 2017 году после выхода документального фильма, герой которого рассказал о насилии над воспитанниками учреждения.
В декабре 2018 года Следственный комитет России сообщал, что следствие установило 23 факта сексуального насилия над пятью детьми, произошедших в 2002-2017 годы.
В рамках дела также были арестованы фотограф Александр Брыков и директор детского дома Наталья Федорова. Брыкова в 2020 году приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии, признав виновным в изготовлении порнографии с воспитанником детского дома.
Преследование Федоровой, обвинявшейся в халатности, было прекращено в 2019 году в связи с истечением срока давности.
Главный свидетель по делу осенью заявлял, что с приближением приговора все больше подвергается травле в интернете. "Возможно, когда все закончится, мне придется уехать из России. Эти люди пишут моим родственникам, угрожают мне, винят меня в смерти подсудимого Виноградова", - говорил он в интервью "Московскому комсомольцу".