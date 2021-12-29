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  • В центре Таллинна автомобиль въехал в трамвай

Фото ⟩ В центре Таллинна автомобиль въехал в трамвай

Фото с места событий. ФОТО: Erakogu

Ехавший в трамвае читатель Elu24 рассказал о том, как на Мере-пуйестеэ в Таллинне в трамвай врезался легковой автомобиль сегодня вечером, 29 декабря.

«Центр тревоги получил сообщение об аварии в 21:25. На круге Виру произошло столкновение автомобиля Volvo и трамвая. Никто не пострадал, речь идет о страховом случае», - пояснил пресс-секретарь PPA Индрек Хирс.

По словам читателя, причиной аварии он считает водителя Volvo, который въехал в трамвай. 

Фото с места событий. ФОТО: Erakogu

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