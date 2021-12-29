Фото ⟩ В центре Таллинна автомобиль въехал в трамвай
Ехавший в трамвае читатель Elu24 рассказал о том, как на Мере-пуйестеэ в Таллинне в трамвай врезался легковой автомобиль сегодня вечером, 29 декабря.
Ехавший в трамвае читатель Elu24 рассказал о том, как на Мере-пуйестеэ в Таллинне в трамвай врезался легковой автомобиль сегодня вечером, 29 декабря.
«Центр тревоги получил сообщение об аварии в 21:25. На круге Виру произошло столкновение автомобиля Volvo и трамвая. Никто не пострадал, речь идет о страховом случае», - пояснил пресс-секретарь PPA Индрек Хирс.
По словам читателя, причиной аварии он считает водителя Volvo, который въехал в трамвай.