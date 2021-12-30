Ночью в Viimsi Spa произошел пожар, из отеля эвакуировали людей

В 3:07 центр тревоги получил вызов в Viimsi Spa, где, как выяснилось, огнем была охвачена баня.

Пожар ликвидировали в 4:14 и эвакуированным из отеля людям разрешили вернуться в свои комнаты, сообщает Спасательный департамент.