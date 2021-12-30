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  • Ночью в Viimsi Spa произошел пожар, из отеля эвакуировали людей
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Ночью в Viimsi Spa произошел пожар, из отеля эвакуировали людей

Viimsi Spa. ФОТО: Martin Ilustrumm

В ночь на четверг в Viimsi Spa загорелась баня, люди в пожаре не пострадали.

В 3:07 центр тревоги получил вызов в Viimsi Spa, где, как выяснилось, огнем была охвачена баня.

Пожар ликвидировали в 4:14 и эвакуированным из отеля людям разрешили вернуться в свои комнаты, сообщает Спасательный департамент.

В пожаре никто не пострадал. Рано утром спасатели занимаются ликвидацией последствий пожара в помещениях.

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