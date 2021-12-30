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Тоомас Хендрик Ильвес назвал финского экс-министра клоуном

Тоомас Хендрик Ильвес. ФОТО: Madis Veltman

Публикация в социальных сетях Эркки Туомиоя побудила экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса высмеять бывшего министра иностранных дел Финляндии, пишет Postimees.

Ильвес напомнил, как Туомиоя обвинял его, тогдашнего президента Эстонии, в том, что он является агентом ЦРУ.

«Заплачу этому клоуну 10 000 евро, если он сможет доказать свои обвинения в том (NB! Он говорил это, являясь министром иностранных дел Финляндии), что президент Эстонии, который тогда находился у власти, был агентом ЦРУ. Довольно забавно читать такие жалкие повизгивания», - написал Ильвес в Twitter.

Ильвес ссылается на недавнюю публикацию Туомиоя в Facebook и в своем блоге, в которой он опровергает обвинения в сотрудничестве с восточногерманской службой безопасности Штази. Социал-демократ и бывший министр иностранных дел Финляндии готов поспорить на 10 000 евро, что его имени не будет в печально известном списке Тийтенена.

Как известно, в список Тийтенена входят 18 человек, которых в Финляндии подозревают в контакте с Штази. Более десяти лет назад полиция Финляндии сообщила, что не планирует обнародовать этот список.

«В течение 25 лет государственной службы я держал язык за зубами, в то время как какой-то финский чиновник вел себя гротескно, - продолжил Ильвес в своей публикации. - Например, как эстонцы были психологически травмированы, как я являлся агентом ЦРУ, а также как "Эстония не была настоящей страной"».

«No longer, ystävät, no longer», - отмечает Ильвес.

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