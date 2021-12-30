Тоомас Хендрик Ильвес назвал финского экс-министра клоуном

Ильвес напомнил, как Туомиоя обвинял его, тогдашнего президента Эстонии, в том, что он является агентом ЦРУ.

«Заплачу этому клоуну 10 000 евро, если он сможет доказать свои обвинения в том (NB! Он говорил это, являясь министром иностранных дел Финляндии), что президент Эстонии, который тогда находился у власти, был агентом ЦРУ. Довольно забавно читать такие жалкие повизгивания», - написал Ильвес в Twitter.

I will pay the clown 10k € to show, as he accused, NB! *as Finnish foreign minister* that the sitting president of Estonia was a CIA agent.



Pretty funny to read this pitiful whining now.



⁦@RusiAlpo⁩ https://t.co/0oj6qWHUpB — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) December 29, 2021

Ильвес ссылается на недавнюю публикацию Туомиоя в Facebook и в своем блоге, в которой он опровергает обвинения в сотрудничестве с восточногерманской службой безопасности Штази. Социал-демократ и бывший министр иностранных дел Финляндии готов поспорить на 10 000 евро, что его имени не будет в печально известном списке Тийтенена.

Как известно, в список Тийтенена входят 18 человек, которых в Финляндии подозревают в контакте с Штази. Более десяти лет назад полиция Финляндии сообщила, что не планирует обнародовать этот список.

«В течение 25 лет государственной службы я держал язык за зубами, в то время как какой-то финский чиновник вел себя гротескно, - продолжил Ильвес в своей публикации. - Например, как эстонцы были психологически травмированы, как я являлся агентом ЦРУ, а также как "Эстония не была настоящей страной"».