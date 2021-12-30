Лучшими спортсменами Эстонии стали Расмус Мяги и Катрина Лехис, отметили и Энели Ефимову

Почетного звания «Лучший спортсмен Эстонии» в третий раз в карьере был удостоен легкоатлет Расмус Мяги, который на летней Олимпиаде в Токио занял седьмое место в беге на 400 метров с барьерами: по итогам голосования журналистов, болельщиков и представителей спортивных организаций он опередил пловца Крегора Цирка и велосипедиста Рейна Таарамяэ.

Спортсменкой года впервые стала шпажистка Катрина Лехис, завоевавшая бронзу Олимпиады в индивидуальном турнире и в составе сборной Эстонии ставшая олимпийской чемпионкой в командном зачете. Помимо нее в шорт-лист вошли Анетт Контавейт (теннис) и Эпп Мяэ (борьба).