Лучшими спортсменами Эстонии стали Расмус Мяги и Катрина Лехис, отметили и Энели Ефимову
В среду в таллиннском концертном зале Alexela завершилась торжественная церемония награждения лучших спортсменов 2021 года, сообщает Rus.ERR.
В среду в таллиннском концертном зале Alexela завершилась торжественная церемония награждения лучших спортсменов 2021 года, сообщает Rus.ERR.
Почетного звания «Лучший спортсмен Эстонии» в третий раз в карьере был удостоен легкоатлет Расмус Мяги, который на летней Олимпиаде в Токио занял седьмое место в беге на 400 метров с барьерами: по итогам голосования журналистов, болельщиков и представителей спортивных организаций он опередил пловца Крегора Цирка и велосипедиста Рейна Таарамяэ.
Спортсменкой года впервые стала шпажистка Катрина Лехис, завоевавшая бронзу Олимпиады в индивидуальном турнире и в составе сборной Эстонии ставшая олимпийской чемпионкой в командном зачете. Помимо нее в шорт-лист вошли Анетт Контавейт (теннис) и Эпп Мяэ (борьба).
15-летняя уроженка Силламяэ Энели Эфимова, которая в этом году дебютировала на Олимпиаде, а также завоевала серебряную медаль чемпионата Европы на короткой воде, впервые в карьере получила награду «Лучший молодой спортсмен», до этого пять лет подряд в данной номинации побеждала фристайлистка Келли Сильдару.