Важное напоминание Налогово-таможенного департамента

В прошлом, 2020 году, право на вырубку леса или лесоматериалы продали 3900 человек. Объем проданной древесины составил 1,7 миллиона кубометров. Общая сумма сделок составила порядка 42 миллионов евро.

«К сожалению, статистика показывает, что многие не сообщают о своих сделках. Например, о своих сделках в 2020 году вовремя не сообщили около трех тысяч физических лиц», — говорит руководитель подразделения налогового аудита НТД Эркки Паулус.

Из-за незадекларированного дохода от продажи лесоматериалов государство каждый год недополучает налогов на сумму около 1,6 миллиона евро (сумма рассчитана исходя из данных, полученных в 2020 году).

«Тем, кто вовремя, т.е. к 10-му января, не сообщит о своих сделках, Налогово-таможенный департамент прежде всего пришлет напоминания о том, что это необходимо сделать. Если и после этого человек решит не сообщать о совершенных им сделках и не декларировать полученный им от продажи леса доход – НТД придется провести дополнительные проверки», — добавил Паулус.

Сообщить о своих совершенных сделках можно в электронной среде НТД. Также необходимые документы можно заполнить в бюро обслуживания НТД.