ОБЗОР ⟩ Дома и квартиры Джорджа и Амаль Клуни расположены по обе стороны океана

Дом в Studio City

Джордж Клуни прославился в начале 90-х, когда сыграл в очень успешном сериале «Скорая помощь» доктора Дага Росса. Известность создала проблему - актеру пришлось переехать в безопасное место, куда не могли попасть сумасшедшие фанаты. В интервью телеканалу CBS в 2012 году Джордж так и сказал: «Это был второй сезон сериала. Тогда я жил в маленьком доме и подумал - может быть, пора переехать в дом побольше, чтобы не каждый фотограф мог до меня добраться».

Задумано - сделано. В 1995 году Клуни покупает свою первую виллу, расположенную в районе Studio City Лос-Анджелеса. Недвижимость обошлась звезде в 2,2 миллиона долларов. До Клуни вилла принадлежала известнейшей американской рок-певице Стиви Никс. На перестройку и расширение дома ушло еще несколько миллионов. Звезда не любит пускать домой журналистов, и двери для них были открыты единственный раз: для интервью CBS в 2012 году. Кстати, его можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Вилла Oleandra

В начале нового тысячелетия Джордж вложил деньги в итальянскую недвижимость. Приобретением стала вилла Oleandra на берегу озера Комо, которую Клуни купил у семьи Хайнц в 2002 году за семь миллионов долларов.

Archtectural Digest пишет, что на земельном участке, расположенном всего в нескольких шагах от кромки воды, находятся вилла с 25 комнатами, теннисный корт, открытый бассейн, тренажерный зал и гараж, где Джордж хранит свои ретро-мотоциклы.

На протяжении многих лет актер принимал на вилле бесчисленное количество звезд, в том числе Меган Маркл и принца Гарри, Дженнифер Энистон и Мэтта Дэймона. Джорджу также принадлежит находящаяся по соседству вилла Margherita, которую он купил примерно в то же время.

Вилла Oleandra. ФОТО: Antonio Calanni / AP / Scanpix

Лос-Кабос, Мексика

Многие знаменитые американские семейные пары имеют объекты недвижимости, где могут немного отдохнуть от светской суеты. Недвижимость в мексиканской части полуострова Калифорния - не исключение. Вилла по проекту мексиканского архитектора Рикардо Легоретты была построена Клуни совместно с его хорошими друзьями Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером. Сначала планировалось построить один большой дом, который все они могли бы использовать по мере необходимости, но в итоге было решено построить два - один для Клуни, а другой для Кроуфорд и Гербера.

Строительство комплекса из двух вилл было завершено в 2009 году, но в 2016 году его решили продать одному мексиканскому миллиардеру. Причина продажи, о которой говорили в то время, заключалась в небольшом размере недвижимости. Фотографии мексиканской «дачи» голливудских звезд можно увидеть ЗДЕСЬ.

Sonning Eye, Великобритания

2014 год был поворотным в жизни Джорджа Клуни - он женился на Амаль Аламуддин. Медовый месяц пара провела в только что купленном за 13 млн долларов доме, находящемся в деревне под названием Sonning Eye на берегу Темзы. В интервью Vogue в 2018 году Амаль рассказала, что в этот момент дом ремонтировали и им пришлось «жить в палатке» рядом с его стенами.

Остров Манхэттен

Большое внимание прессы пара привлекла в 2016 году, когда выяснилось, что Клуни купили за 14,7 миллиона долларов квартиру в небоскребе на Манхэттене. Всего в доме 94 квартиры, а апартаменты Клуни занимают целый этаж. Расположение квартиры в то время было идеальным, особенно для Амаль, которая читала лекции в расположенном рядом Колумбийском университете и работала в Организации Объединенных Наций, которая также находится недалеко.

Клуни принадлежит целый этаж в одном из этих небоскребов. ФОТО: Kuvatõmmis Google Maps

Domaine du Canadel, Франция

2021 год Джордж и Амаль начали с крупной покупки. Они приобрели за 8,3 миллиона долларов винодельческое хозяйство под названием Domaine du Canadel во французском Провансе. Поместье XVIII века находится всего в нескольких километрах от Château Miraval, принадлежащего близкому другу Джорджа Брэду Питту.

В открытых источниках не удалось найти, сколько в трехэтажном доме спален и ванных, но, учитывая, что его площадь составляет около тысячи квадратных метров, вполне вероятно, что места для гостей в нем будет достаточно.