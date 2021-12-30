За сутки коронавирус выявлен у 1379 человек, скончались шестеро

Среди новых заразившихся 656 человек не были вакцинированы, а 723 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 декабря в больницах находится 231 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 163 человека, из которых 136 человек (83,4%) не были вакцинированы, у 27 человек (16,6%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом, никто из них не был привит: две 73-летние женщины, 80-летняя женщина, 82-летняя женщина, 91-летний мужчина и 92-летний мужчина.

За сутки ввели 6228 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 725 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 287 144 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.

Всего в Эстонии выявлено 2497 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.