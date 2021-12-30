За сутки коронавирус выявлен у 1379 человек, скончались шестеро
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек.
Среди новых заразившихся 656 человек не были вакцинированы, а 723 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 30 декабря в больницах находится 231 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 163 человека, из которых 136 человек (83,4%) не были вакцинированы, у 27 человек (16,6%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом, никто из них не был привит: две 73-летние женщины, 80-летняя женщина, 82-летняя женщина, 91-летний мужчина и 92-летний мужчина.
За сутки ввели 6228 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 725 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 287 144 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.
Всего в Эстонии выявлено 2497 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).