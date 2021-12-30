Максвелл и Эпштейн были знакомы много лет. ФОТО: US ATTORNEY'S OFFICE SDNY

Коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала подругу покойного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной в вовлечении несовершеннолетних девочек в протвозаконные сексуальные связи.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в 2005 году ФОТО: Getty Images

60-летнюю Максвелл обвиняют в том, что она с 1994 по 2004 год поставляла девочек Эпштейну, который занимался сексуальными играми с ними сам и предлагал их своим друзьям. Теперь, после решения присяжных, Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы.

Сама Максвелл не признает вину и говорит, что ее сделали козлом отпущения за грехи Эпштейна. Ее адвокаты говорили на процессе, что, пока Эпштейн был жив, его жертвы ни разу не упоминали о роли Максвелл.

Эксперты, приглашенные стороной защиты, говорили о нестыковках в показаниях свидетельниц и феномене «ложных воспоминаний». По словам адвокатов, на утверждения предполагаемых жертв Эпштейна и Максвелл повлияли «пробелы в памяти, манипуляции и деньги».

В 2019 году 66-летний миллардер-финансист Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где он ожидал суда. Причиной его смерти был назван суицид.

Присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая самый серьезный - о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Всем им было от 14 до 18 лет, когда Максвелл, по их словам, доставляла их к Эпштейну, а потом в некоторых случаях участвовала в сексуальных играх с ними.

Под своим именем из всех четырех выступила только одна, Энни Фармер. Она назвала Максвелл сексуальной хищницей и психопаткой и заявила, что та хватала ее за интимные места, когда она, шестнадцатилетняя, будучи полуобнаженной, делала массаж Эпштейну.

Кто такая Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она - младшая из девяти детей ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла. С отцом у нее были очень близкие отношения. Он даже назвал свою роскошную яхту Lady Ghislaine в ее честь.

Максвелл выросла в загородном особняке, поступила в Оксфордский университет и говорит на нескольких языках.

Вскоре после смерти отца, в 1991 году, она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.

В 2016 году она продала свой таунхаус на Манхэттене и пропала из поля зрения, пока ее не арестовали в июле прошлого года в уединенном особняке в штате Нью-Гэмпшир.

Тень принца Эндрю

Принц Эндрю ФОТО: Getty Images

Для Британии это и само по себе громкое дело представляет особый интерес, поскольку тень от него упала на принца Эндрю - третьего из четырех детей королевы Елизаветы II.

Эндрю одно время дружил с Эпштейном, и в 2014 году его обвинили в том, что он был одним из тех, кого Эпштейн снабжал несовершеннолетними девушками для сексуальных развлечений. С этим обвинением через адвокатов выступила Вирджиния Джюффре, которая на момент событий, которых касается обвинение, тоже была несовершеннолетней и носила девичью фамилию Робертс.

Джуффре утверждает, что трижды занималась сексом с 40-летним принцем Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю отрицает, что когда-либо спал с Робертс-Джуффре.

В октябре лондонская полиция заявила о прекращении расследования в отношении принца Эндрю, постановив, что никаких дальнейших действий в отношении принца Эндрю предприниматься не будет.

Однако Джуффре подала против принца Эндрю гражданский иск с требованием возместить моральный ущерб. Суд по этому иску планируется провести в наступающем году.

Известный американский адвокат Алан Дершовитц, которого Джуффре тоже обвинила в том, что он пользовался специфическими услугами Эпштейна, сказал в эфире Би-би-си, что ход процесса над Гислейн Максвелл подорвал позиции Джуфре в будущей тяжбе с принцем Эндрю.

По мысли Дершовитца, это стало ясно из того, что государственное обвинение не привлекло Джуффре в качестве свидетеля в суде.