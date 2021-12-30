Выберите лучшую праздничную витрину центра Таллинна!

«Начиная с декабря 2000 года управа района обращается к предпринимателям с призывом помочь создать праздничное настроение в Кесклинне. Наиболее красиво украшенные витрины и в этом году получат общественное признание и денежную премию. Кроме экспертной комиссии, которая выберет три лучших решения, свой выбор могут сделать в социальных сетях и горожане», — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

В рамках конкурса будет оцениваться как изначальная задумка при украшении витрины, так и ее воплощение в жизнь, а также насколько украшение вписывается в городское пространство. Представленные на конкурс витрины будет оценивать специальная комиссия, состоящая из представителей управы Кесклинна и специалистов городского планирования.

Три наиболее красиво украшенные витрины будут удостоены денежной премии. Также премию получит любимец публики. Призовой фонд конкурса составляет 1500€. Зарегистрироваться на конкурс можно было до 28 декабря.

Народное голосование пройдет до 10 января. Победителей конкурса объявят 11 января. Принять участие в голосовании можно на страничке управы Кесклинна в Facebook.