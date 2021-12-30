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Выберите лучшую праздничную витрину центра Таллинна!

Одна из представленных на конкурс витрин. ФОТО: Управа Кесклинна.

В рамках традиционного конкурса рождественских витрин, который организует управа Кесклинна, началось народное голосование.

«Начиная с декабря 2000 года управа района обращается к предпринимателям с призывом помочь создать праздничное настроение в Кесклинне. Наиболее красиво украшенные витрины и в этом году получат общественное признание и денежную премию. Кроме экспертной комиссии, которая выберет три лучших решения, свой выбор могут сделать в социальных сетях и горожане», — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

В рамках конкурса будет оцениваться как изначальная задумка при украшении витрины, так и ее воплощение в жизнь, а также насколько украшение вписывается в городское пространство. Представленные на конкурс витрины будет оценивать специальная комиссия, состоящая из представителей управы Кесклинна и специалистов городского планирования.

Три наиболее красиво украшенные витрины будут удостоены денежной премии. Также премию получит любимец публики. Призовой фонд конкурса составляет 1500€. Зарегистрироваться на конкурс можно было до 28 декабря.

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Народное голосование пройдет до 10 января. Победителей конкурса объявят 11 января. Принять участие в голосовании можно на страничке управы Кесклинна в Facebook.

Обращаем внимание, что будут учитываться только «like», поставленные под фотографиями в оригинальном альбоме. «Like» под фотографиями, если ими поделились в других местах, учитываться не будут.

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