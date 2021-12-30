Спасатели напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники

Приближается новогодняя ночь, и любители огненных шоу уже готовятся и предвкушают, когда они смогут запустить в небо свою купленную пиротехнику. Праздничное настроение совместно с горячительным напитком, как правило, отключают у людей инстинкт самосохранения, поэтому беда – не за горами. «Пиротехника и алкоголь – вещи несовместимые. Также стоит остановить своего нетрезвого друга, который тоже решит запустить фейерверк. Все взрывоопасные предметы, в том числе фейерверки, представляют большую опасность. С различными взрывоопасными веществами нужно обращаться предельно осторожно и, конечно, у детей не должен быть к ним доступа», - сказал руководитель Северо-Эстонского Центра разминирования Райдо Таалманн.

Безопаснее всего фейерверк вообще не поджигать. Так мы убережем животных и людей от громких звуков, уменьшим загрязнение окружающей среды и сократим количество несчастий из-за пиротехники. Кроме того, учитывая нашу новую реальность, обусловленную коронавирусом, собираться ради того, чтобы взорвать фейерверки, не совсем хорошая идея. Но если без этого никак не обойтись, то нужно помнить и о безопасности. Пиротехнику можно покупать только у сертифицированного и официального продавца, а не у частного лица где-нибудь на рынке, на улице или в интернете. «Здесь всегда вспоминается происшествие, когда мальчик купил у незнакомого молодого человека маленькую ракету. Когда ее подожгли, сразу же произошел взрыв. Мальчика увезли в больницу», - вспоминает Таалманн. У пиротехнического изделия должен быть знак СЕ и руководство по эксплуатации, а упаковка не должна иметь никаких повреждений. Если после покупки фейерверка заметны вмятины или, например, повреждения от воды, товар нужно вернуть обратно в магазин.

Согласно статистике, большинство несчастных случаев, связанных с пиротехникой, происходит среди мужчин, употребивших алкоголь, но в последние годы также участились случаи травм, вызванных пиротехникой, среди детей. Именно поэтому так важно, чтобы взрослые подавали пример детям и молодежи, соблюдая правила безопасности при использовании пиротехники. «Большинство пиротехнических изделий созданы для использования только взрослыми людьми – возрастное ограничение указано на упаковке. Ни в коем случае нельзя самому изготавливать фейерверк. Поджигать пиротехнику можно только в безопасных для этого местах, вдали от зданий и машин, а также в правильное время. Нужно немного закопать фейерверк снегом или песком, чтобы при взрыве он не перевернулся. Фейерверк может поджечь всего один человек. Следите, чтобы остальные люди были как можно дальше, не наклоняйтесь над фейерверком и уходите сразу, как его подожжете. Если после поджога пиротехника не сработала, нужно подождать минимум 15 минут и только потом к ней подходить», - объяснил Таалманн. После использования пиротехники нужно выкинуть ее упаковку в мусорный контейнер, но сперва нужно убедиться, что она остыла и больше не дымится. Процесс помогают ускорить вода и снег. Каждую новогоднюю ночь по всей Эстонии спасатели спешат на вызовы, где надо тушить загоревшиеся от фейерверков помойки.

В качестве фейерверка нельзя использовать сигнальную ракету, которая долго горит и не сразу гаснет после падения на землю. Нужно помнить, что относящиеся к защитному снаряжению цветные сигнальные ракеты можно использовать только в случае опасности. Однако часто люди не обращают внимания на требования безопасности. «Несколько недель назад во время уборки на одном хуторе была найдена сигнальная ракета советского времени. Несмотря на то, что друзья пытались остановить своего нетрезвого друга, он переделал эту ракету, чтобы ее можно было запустить удаленно. Но ракета не зажглась, и тогда мужчина подошел к ней и поджег сам. Ракета 1986 года взорвалась, а горе-инженер получил серьезные травмы запястья», - рассказал Таалманн.