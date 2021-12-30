Эстонский контингент вернулся из Польши

«Мы — союзники, не стоит забывать, что граница Польши с Белоруссией также является границей Европейского союза и НАТО. Наша сила в единстве, когда наши друзья нуждаются в помощи, мы спешим на выручку», – сказал командир тактической группы Wisent подполковник Микк Пукк.

«Мы не отражали гибридную атаку Республики Беларусь в одиночку, укреплять границу нам помогали наши друзья и союзники, мы ценим это», – добавил командир 18-й механизированной дивизии вооруженных сил Польши генерал-майор Ярослав Громадзински. Он также поблагодарил эстонских военнослужащих и подчеркнул, что сила в единстве.

Тактическая группа Wisent прибыла в Польшу 2 декабря. Эстонский инженерный взвод помог 18-й механизированной дивизии и польским спасателям очистить и укрепить 22-километровый участок границы.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обеспечили воздушное наблюдение в своей зоне ответственности, обеспечивая польскую сторону информацией.

Съемочные группы вооруженных сил Эстонии фиксировали совместную деятельность польских и эстонских подразделений, в общей сложности за это время они провели более 30-и информационных операций.

Группа снабжения отвечала за обеспечение подразделения инструментами и всем необходимым. В общей сложности в Польшу направили около 70 человек, среди них были как кадровые военные, так и резервисты, срочники и гражданские специалисты.

Польша является важным партнером и союзником Эстонии, на протяжении последних лет страны углубляли обоюдное сотрудничество в оборонной сфере. Польские военные принимают участие в учениях Сил обороны «Весенний шторм» на регулярной основе, помимо этого ВВС Польши участвовали в охране воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

В польском городе Щецин расположен штаб многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», который готов к выполнению своих функций в соответствии с положениями 5-й статьи Североатлантического договора в зоне своей ответственности в Польше и странах Балтии.