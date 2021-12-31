Топ-5: тренды социальных сетей уходящего 2021 года

1. Короткие видео

TikTok и Instagram остаются на волне популярности благодаря коротким 15-секундным видео. Мессенжер Snapchat, а также социальные сети Instagram и ВКонтакте добавили просмотр и съемку коротких видео в новостной ленте. Кроме того, опубликованные в сторис видео знакомят пользователя с человеком или брендом, а также формируют его лояльность.

2. Микроинфлюенсеры

Стали востребованы блогеры с маленькой аудиторией до 5000 подписчиков. Главная задача микроинфлюенсера опубликовать отзыв о простестированном товаре или фотографии со съемки рекламных кампаний крупных брендов.

3. Подкасты

Повсеместное вещание, как радио. Подкасты можно скачивать и слушать в любое удобное время. Если вам не хватает времени, то такой аудиоформат подойдет при рутинной работе, в машине и ходьбе.

4. Чат-боты

У каждой компании имеется чат-бот на базе искусственного интеллекта. Он помогает в социальных сетях быстро ответить клиенту на общие вопросы, а также разрешить проблему, которая не требуют вмешательства человека.

5. Продажа товаров и услуг в социальных сетях

Тенденция продаж через социальные платформы возрастает. Каждый маркетолог понимает, что товар стало легче продавать через соцсети. По итогам этого года можно сделать вывод, что многие потребители предпочитают покупать товар в приложениях, обосновывая это простотой процесса: нажал и купил - больше ничего не требуется.