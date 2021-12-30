Представители островов против повышения цен на билеты на паромное сообщение

Транспортный департамент и Министерство экономики и коммуникаций сообщили в начале недели, что с 1 февраля резко вырастут цены на билеты на паромных линиях Куйвасту-Виртсу и Рохукюла-Хельтермаа. Для местных жителей сохранятся прежние цены.

Если сейчас на линии сообщения с Сааремаа билет для взрослого пассажира стоит 3 евро, то с 1 февраля государство поднимет цену на 1,29 евро. Билет на легковой автомобиль стоит сейчас на этой линии 8,40 евро, с февраля цена поднимется на 3,6 евро. На линии сообщения с Хийумаа пассажирский билет стоит сейчас 3,40 евро, а подорожает на 1,46 евро. Билет на легковой автомобиль подорожает с нынешних 10 до 14,29 евро.

Серьезной проблемой предприниматели и местные самоуправления крупных островов считают общий подход к повышению цен. «Паромное сообщение является для населения островов жизненно важной услугой, оно влияет на всех и все, что происходит в нашем регионе. Обсуждение изменений столь весомой услуги должно происходить при участии всех сторон. Нужно, чтобы все темы обсуждали и все суммы подсчитывали вместе. Мы должны вместе найти оптимальное решение. Мы хотим, чтобы совещание на эту тему было созвано на высшем уровне при первой возможности», - говорится в открытом обращении.

«Паромное сообщение — это продление шоссе между крупными островами и материковой Эстонией, целью которого является обеспечение эффективного публичного транспорта. При обеспечении публичных транспортных сообщений между различными регионами страны важно обеспечивать прозрачность решений и равное обращение. Данный проект решения существенно вредит конкурентоспособности предпринимательства и жизненной среды крупных островов по сравнению с материком и его основными пунктами притяжения», - подчеркивают предприниматели и местные самоуправления Сааремаа, Мухумаа и Хийумаа.

Утверждение, что изменения в ценах на билеты не повлияют на постоянное население и предпринимателей крупных островов, поскольку для них продолжат действовать те же льготные цены, по мнению представителей островов, несправедливо. «Изменения в постановлении о ценах на билеты напрямую повлияют на всех жителей и предпринимателей крупных островов — подорожают товары и услуги, влияние на посещаемость со стороны внутренних и зарубежных туристов будет негативным, а жизнь на крупных островах подорожает», - отметили они.