Почему же скоро? Прошлое уже на пороге. Welcome Back to the future. Только совсем не бесплатная медицина, образование или копеечный ЖКХ. На наших глазах возрождается откровенное, спокойное, профессиональное безразличие. Совсем недавнее, чуть-чуть присыпанное песком времени профессиональное хамство. «Вас много, а я одна!» Ностальгия штука коварная. Бойся исполнения своих желаний.