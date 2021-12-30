Картина дня: отказ Очкаленко в УДО, живущие в одиночестве пенсионеры и отчет о гендерном равенстве
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 декабря.
Наши самоотверженные редакторы, неустанно трудящиеся на ниве народного информирования, и в этом году не переставали радовать уважаемых читателей ляпами собственного производства. Читать далее…
В четверг Харьюский уездный суд отказал в досрочном освобождении приговоренному к пожизненному заключению педофилу и убийце Василию Очкаленко. Читать далее...
Публикация в социальных сетях Эркки Туомиоя побудила экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса высмеять бывшего министра иностранных дел Финляндии. Читать далее…
Вчера, 29 декабря, в 18:07 в центр тревоги сообщили о ДТП на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось в больнице спасти его жизнь. Читать далее…
Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии. Читать далее…
Нелли Каликова, имеющая 45-летний эпидемиологический стаж, сказала в прямом эфире Postimees, что относится к детской вакцинации очень осторожно. «По первому образованию я педиатр и к вакцинации детей отношусь с большим предубеждением. Мы не знаем косвенных последствий», - заявила она. Читать далее…
Рождественские праздники прошли, новогодняя ночь приближается — это время, когда навещают близких и дальних родственников, а дети съезжаются со всего мира домой. Однако есть пожилые люди, которым некого ждать. В Таллинне 24 720 живущих в одиночестве пенсионеров, но сколько их живет в маленьких местечках и на отдаленных лесных хуторах, задался вопросом Postimees. Читать далее…
Для тартуского полицейского Тармо Сяэлика, в январе этого года приехавшего усмирить нарушителя ночного покоя, терроризировавшего соседей громкой музыкой, обычный, казалось бы, вызов, закончился дисциплинарным расследованием и увольнением. Внутренний контроль установил, что Сяэлик проник в квартиру нарушителя порядка без законных оснований. Читать далее…
Через несколько лет Таллиннский центральный рынок полностью обновится, но уже сейчас, до начала строительных работ, внешний вид рынка и удобства значительно улучшились. Благодаря панно гигантских размеров на фасаде можно получить представление о том, каким будет новый рынок. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек. Читать далее…
На прошлой неделе, во время таможенного контроля в нарвском железнодорожном пункте пропуска, сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 80 000 контрабандных сигарет. Читать далее…
В понедельник полиция Латвии сообщила, что обнаружила в ящиках с бананами 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, речь может идти о кокаине. Читать далее…
В течение этого года водители очень часто обращались в комиссию по рассмотрению потребительских споров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Чаще всего правыми оказывались именно они. Читать далее...