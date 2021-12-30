Картина дня: отказ Очкаленко в УДО, живущие в одиночестве пенсионеры и отчет о гендерном равенстве

ТОП-ЛЯП 2021 или Три с половиной непривитых землекопа

Наши самоотверженные редакторы, неустанно трудящиеся на ниве народного информирования, и в этом году не переставали радовать уважаемых читателей ляпами собственного производства. Читать далее…

Суд отказал детоубийце Василию Очкаленко в условно-досрочном освобождении

В четверг Харьюский уездный суд отказал в досрочном освобождении приговоренному к пожизненному заключению педофилу и убийце Василию Очкаленко. Читать далее...

Тоомас Хендрик Ильвес назвал финского экс-министра клоуном

Публикация в социальных сетях Эркки Туомиоя побудила экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса высмеять бывшего министра иностранных дел Финляндии. Читать далее…

При столкновении двух автомобилей погиб 50-летний мужчина

Вчера, 29 декабря, в 18:07 в центр тревоги сообщили о ДТП на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось в больнице спасти его жизнь. Читать далее…

Девочкам - дрель, мальчикам - уроки кройки и шитья!

Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии. Читать далее…

Нелли Каликова скептически относится к вакцинации детей: «Мы не знаем косвенных последствий»

Нелли Каликова, имеющая 45-летний эпидемиологический стаж, сказала в прямом эфире Postimees, что относится к детской вакцинации очень осторожно. «По первому образованию я педиатр и к вакцинации детей отношусь с большим предубеждением. Мы не знаем косвенных последствий», - заявила она. Читать далее…

В Эстонии полно одиноких стариков, о которых никто не заботится

Рождественские праздники прошли, новогодняя ночь приближается — это время, когда навещают близких и дальних родственников, а дети съезжаются со всего мира домой. Однако есть пожилые люди, которым некого ждать. В Таллинне 24 720 живущих в одиночестве пенсионеров, но сколько их живет в маленьких местечках и на отдаленных лесных хуторах, задался вопросом Postimees. Читать далее…

Уволенный полицейский выиграл суд над бывшим работодателем

Для тартуского полицейского Тармо Сяэлика, в январе этого года приехавшего усмирить нарушителя ночного покоя, терроризировавшего соседей громкой музыкой, обычный, казалось бы, вызов, закончился дисциплинарным расследованием и увольнением. Внутренний контроль установил, что Сяэлик проник в квартиру нарушителя порядка без законных оснований. Читать далее…

Начало перемен: главное здание Центрального рынка не узнать

Через несколько лет Таллиннский центральный рынок полностью обновится, но уже сейчас, до начала строительных работ, внешний вид рынка и удобства значительно улучшились. Благодаря панно гигантских размеров на фасаде можно получить представление о том, каким будет новый рынок. Читать далее...

За сутки коронавирус выявлен у 1379 человек, скончались шестеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек. Читать далее…

Фото 〉 Таможня нашла 80 000 контрабандных сигарет

На прошлой неделе, во время таможенного контроля в нарвском железнодорожном пункте пропуска, сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 80 000 контрабандных сигарет. Читать далее…

ВИДЕО 〉 В рижских магазинах Maxima обнаружили 168 кг кокаина

В понедельник полиция Латвии сообщила, что обнаружила в ящиках с бананами 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, речь может идти о кокаине. Читать далее…

Штрафы за минутное опоздание и парковку на заснеженной площадке