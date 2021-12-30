Картина дня: резонансное интервью врача, отказ Очкаленко в УДО и живущие в одиночестве пенсионеры

Уволенный полицейский выиграл суд над бывшим работодателем

Для тартуского полицейского Тармо Сяэлика, в январе этого года приехавшего усмирить нарушителя ночного покоя, терроризировавшего соседей громкой музыкой, обычный, казалось бы, вызов, закончился дисциплинарным расследованием и увольнением. Внутренний контроль установил, что Сяэлик проник в квартиру нарушителя порядка без законных оснований. Читать далее…

Начало перемен: главное здание Центрального рынка не узнать

Через несколько лет Таллиннский центральный рынок полностью обновится, но уже сейчас, до начала строительных работ, внешний вид рынка и удобства значительно улучшились. Благодаря панно гигантских размеров на фасаде можно получить представление о том, каким будет новый рынок. Читать далее...

За сутки коронавирус выявлен у 1379 человек, скончались шестеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек. Читать далее…

Фото 〉 Таможня нашла 80 000 контрабандных сигарет

На прошлой неделе, во время таможенного контроля в нарвском железнодорожном пункте пропуска, сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 80 000 контрабандных сигарет. Читать далее…

ВИДЕО 〉 В рижских магазинах Maxima обнаружили 168 кг кокаина

В понедельник полиция Латвии сообщила, что обнаружила в ящиках с бананами 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, речь может идти о кокаине. Читать далее…

Штрафы за минутное опоздание и парковку на заснеженной площадке

В течение этого года водители очень часто обращались в комиссию по рассмотрению потребительских споров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Чаще всего правыми оказывались именно они. Читать далее...

"Мемориал" стал успехом "нашего безнадежного дела"

28 декабря Верховным судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации «Международного Мемориала», 29 декабря Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Читать далее...

Яна Тоом: план перехода на эстонский в таком виде согласован не будет

Министерство образования намерено к 2035 году перевести все русские детсады и школы на эстонский язык обучения. Чем возмутил этот план партнеров реформистов в правящей коалиции? Читать далее...

Власти РФ признали Шендеровича и Толоконникову СМИ-иноагентами

Минюст РФ наделил статусом СМИ - иностранного агента активистов оппозиции - писателя-сатирика Виктора Шендеровича, участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, галериста Марата Гельмана и еще пятерых человек, сообщает в пятницу сайт ведомства. Читать далее...

Почему дом в исторической части Силламяэ отремонтировали монтажной пеной?

Центральная часть Силламяэ - это единый архитектурный ансамбль середины 50-х годов прошлого века, который охраняется как памятник старины. Тем удивительнее фото одного из жителей города, чей дом отремонтировали с помощью куска OSB-панели и монтажной пены. Но в управляющей компании сообщили, что это было временное решение, и сейчас дом выглядит иначе. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Доля вакцинированных среди зараженных растет

Сегодня и в понедельник среди новых зараженных коронавирусом вакцинированных было больше, чем невакцинированных. По данным Департамента здоровья, общий фон заражения настолько высок, что заражаются и вакцинированные. Читать далее...

В результате тяжелой аварии в Тартумаа погиб 70-летний мужчина

Сегодня в 16.28 сообщили о тяжелой аварии на 24-м километре шоссе Пыльва-Реола, деревня Тальвикесе, Тартумаа, где легковой автомобиль Volkswagen врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика. Читать далее...

Захарова назвала нелепостью отказ Эстонии выдать визу российскому журналисту