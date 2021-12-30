Картина дня: резонансное интервью врача, отказ Очкаленко в УДО и живущие в одиночестве пенсионеры
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 декабря.
Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане неоднократно противоречил политическому и медицинскому мейнстриму, говоря о коронавирусе в прошлом году. К концу года Лаане говорит, что ограничения нужно отменить, а ковид-паспорт больше никого не защищает. Читать далее...
Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс сказал Postimees, что предложение заведующего лечебной частью Курессаареской больницы Эдварда Лаане упразднить ковид-паспорта для Эстонии преждевременно, хотя сам ковид-паспорт уже устарел, однако в ситуации, при которой в стране бушуют два штамма коронавируса, он по-прежнему необходим. Читать далее...
«В настоящее время мы находимся в ситуации, когда проверка ковид-сертификата, ношение масок в помещении, тестирование в случае симптомов и соблюдение всех остальных правил инфекционной безопасности крайне необходимо, чтобы держать общество открытым», - сказал Postimees министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...
В четверг Харьюский уездный суд отказал в досрочном освобождении приговоренному к пожизненному заключению педофилу и убийце Василию Очкаленко. Читать далее...
Рождественские праздники прошли, новогодняя ночь приближается — это время, когда навещают близких и дальних родственников, а дети съезжаются со всего мира домой. Однако есть пожилые люди, которым некого ждать. В Таллинне 24 720 живущих в одиночестве пенсионеров, но сколько их живет в маленьких местечках и на отдаленных лесных хуторах, задался вопросом Postimees. Читать далее…
Наши самоотверженные редакторы, неустанно трудящиеся на ниве народного информирования, и в этом году не переставали радовать уважаемых читателей ляпами собственного производства. Читать далее…
Публикация в социальных сетях Эркки Туомиоя побудила экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса высмеять бывшего министра иностранных дел Финляндии. Читать далее…
Вчера, 29 декабря, в 18:07 в центр тревоги сообщили о ДТП на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось в больнице спасти его жизнь. Читать далее…
Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии. Читать далее…
Нелли Каликова, имеющая 45-летний эпидемиологический стаж, сказала в прямом эфире Postimees, что относится к детской вакцинации очень осторожно. «По первому образованию я педиатр и к вакцинации детей отношусь с большим предубеждением. Мы не знаем косвенных последствий», - заявила она. Читать далее…
Для тартуского полицейского Тармо Сяэлика, в январе этого года приехавшего усмирить нарушителя ночного покоя, терроризировавшего соседей громкой музыкой, обычный, казалось бы, вызов, закончился дисциплинарным расследованием и увольнением. Внутренний контроль установил, что Сяэлик проник в квартиру нарушителя порядка без законных оснований. Читать далее…
Через несколько лет Таллиннский центральный рынок полностью обновится, но уже сейчас, до начала строительных работ, внешний вид рынка и удобства значительно улучшились. Благодаря панно гигантских размеров на фасаде можно получить представление о том, каким будет новый рынок. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек. Читать далее…
На прошлой неделе, во время таможенного контроля в нарвском железнодорожном пункте пропуска, сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 80 000 контрабандных сигарет. Читать далее…
В понедельник полиция Латвии сообщила, что обнаружила в ящиках с бананами 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, речь может идти о кокаине. Читать далее…
В течение этого года водители очень часто обращались в комиссию по рассмотрению потребительских споров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Чаще всего правыми оказывались именно они. Читать далее...
28 декабря Верховным судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации «Международного Мемориала», 29 декабря Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Читать далее...
Министерство образования намерено к 2035 году перевести все русские детсады и школы на эстонский язык обучения. Чем возмутил этот план партнеров реформистов в правящей коалиции? Читать далее...
Минюст РФ наделил статусом СМИ - иностранного агента активистов оппозиции - писателя-сатирика Виктора Шендеровича, участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, галериста Марата Гельмана и еще пятерых человек, сообщает в пятницу сайт ведомства. Читать далее...
Центральная часть Силламяэ - это единый архитектурный ансамбль середины 50-х годов прошлого века, который охраняется как памятник старины. Тем удивительнее фото одного из жителей города, чей дом отремонтировали с помощью куска OSB-панели и монтажной пены. Но в управляющей компании сообщили, что это было временное решение, и сейчас дом выглядит иначе. Читать далее...
Сегодня и в понедельник среди новых зараженных коронавирусом вакцинированных было больше, чем невакцинированных. По данным Департамента здоровья, общий фон заражения настолько высок, что заражаются и вакцинированные. Читать далее...
Сегодня в 16.28 сообщили о тяжелой аварии на 24-м километре шоссе Пыльва-Реола, деревня Тальвикесе, Тартумаа, где легковой автомобиль Volkswagen врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика. Читать далее...
Представительница российского МИДа Мария Захарова считает нелепостью отказ Эстонии в выдаче визы журналисту Анатолию Самохвалову, сообщило посольство РФ в Эстонии в Facebook. Читать далее...