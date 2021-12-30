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  • Эстония
  • Картина дня: резонансное интервью врача, отказ Очкаленко в УДО и живущие в одиночестве пенсионеры

Картина дня: резонансное интервью врача, отказ Очкаленко в УДО и живущие в одиночестве пенсионеры

Руки пожилой женщины. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 декабря.

Врач: ковид-паспорт больше никого не защищает, отменим ограничения!

Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане неоднократно противоречил политическому и медицинскому мейнстриму, говоря о коронавирусе в прошлом году. К концу года Лаане говорит, что ограничения нужно отменить, а ковид-паспорт больше никого не защищает. Читать далее...

Андрес Меритс: списывать со счета ковид-паспорт в Эстонии пока рано

Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс сказал Postimees, что предложение заведующего лечебной частью Курессаареской больницы Эдварда Лаане упразднить ковид-паспорта для Эстонии преждевременно, хотя сам ковид-паспорт уже устарел, однако в ситуации, при которой в стране бушуют два штамма коронавируса, он по-прежнему необходим. Читать далее...

Танель Кийк: мы в ситуации, когда выполнять коронавирусные правила крайне необходимо

«В настоящее время мы находимся в ситуации, когда проверка ковид-сертификата, ношение масок в помещении, тестирование в случае симптомов и соблюдение всех остальных правил инфекционной безопасности крайне необходимо, чтобы держать общество открытым», - сказал Postimees министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Суд отказал детоубийце Василию Очкаленко в условно-досрочном освобождении

В четверг Харьюский уездный суд отказал в досрочном освобождении приговоренному к пожизненному заключению педофилу и убийце Василию Очкаленко. Читать далее...

В Эстонии полно одиноких стариков, о которых никто не заботится

Рождественские праздники прошли, новогодняя ночь приближается — это время, когда навещают близких и дальних родственников, а дети съезжаются со всего мира домой. Однако есть пожилые люди, которым некого ждать. В Таллинне 24 720 живущих в одиночестве пенсионеров, но сколько их живет в маленьких местечках и на отдаленных лесных хуторах, задался вопросом Postimees. Читать далее…

ТОП-ЛЯП 2021 или Три с половиной непривитых землекопа

Наши самоотверженные редакторы, неустанно трудящиеся на ниве народного информирования, и в этом году не переставали радовать уважаемых читателей ляпами собственного производства. Читать далее…

Тоомас Хендрик Ильвес назвал финского экс-министра клоуном

Публикация в социальных сетях Эркки Туомиоя побудила экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса высмеять бывшего министра иностранных дел Финляндии. Читать далее…

При столкновении двух автомобилей погиб 50-летний мужчина

Вчера, 29 декабря, в 18:07 в центр тревоги сообщили о ДТП на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля. Один из водителей получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось в больнице спасти его жизнь. Читать далее…

Девочкам - дрель, мальчикам - уроки кройки и шитья!

Министерство социальных дел представило третий 258-страничный отчет «На пути к сбалансированному обществу», объединяющий статьи разных авторов и посвященный равноправию полов в Эстонии. Читать далее…

Нелли Каликова скептически относится к вакцинации детей: «Мы не знаем косвенных последствий»

Нелли Каликова, имеющая 45-летний эпидемиологический стаж, сказала в прямом эфире Postimees, что относится к детской вакцинации очень осторожно. «По первому образованию я педиатр и к вакцинации детей отношусь с большим предубеждением. Мы не знаем косвенных последствий», - заявила она. Читать далее…

Уволенный полицейский выиграл суд над бывшим работодателем

Для тартуского полицейского Тармо Сяэлика, в январе этого года приехавшего усмирить нарушителя ночного покоя, терроризировавшего соседей громкой музыкой, обычный, казалось бы, вызов, закончился дисциплинарным расследованием и увольнением. Внутренний контроль установил, что Сяэлик проник в квартиру нарушителя порядка без законных оснований. Читать далее…

Начало перемен: главное здание Центрального рынка не узнать

Через несколько лет Таллиннский центральный рынок полностью обновится, но уже сейчас, до начала строительных работ, внешний вид рынка и удобства значительно улучшились. Благодаря панно гигантских размеров на фасаде можно получить представление о том, каким будет новый рынок. Читать далее...

За сутки коронавирус выявлен у 1379 человек, скончались шестеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9503 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1379. Скончались шесть человек. Читать далее…

Фото 〉 Таможня нашла 80 000 контрабандных сигарет

На прошлой неделе, во время таможенного контроля в нарвском железнодорожном пункте пропуска, сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 80 000 контрабандных сигарет. Читать далее…

ВИДЕО 〉 В рижских магазинах Maxima обнаружили 168 кг кокаина

В понедельник полиция Латвии сообщила, что обнаружила в ящиках с бананами 168 кг наркотического вещества. По предположению полиции, речь может идти о кокаине. Читать далее…

Штрафы за минутное опоздание и парковку на заснеженной площадке

В течение этого года водители очень часто обращались в комиссию по рассмотрению потребительских споров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Чаще всего правыми оказывались именно они. Читать далее...

"Мемориал" стал успехом "нашего безнадежного дела"

28 декабря Верховным судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации «Международного Мемориала», 29 декабря Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Читать далее...

Яна Тоом: план перехода на эстонский в таком виде согласован не будет

Министерство образования намерено к 2035 году перевести все русские детсады и школы на эстонский язык обучения. Чем возмутил этот план партнеров реформистов в правящей коалиции? Читать далее...

Власти РФ признали Шендеровича и Толоконникову СМИ-иноагентами

Минюст РФ наделил статусом СМИ - иностранного агента активистов оппозиции - писателя-сатирика Виктора Шендеровича, участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, галериста Марата Гельмана и еще пятерых человек, сообщает в пятницу сайт ведомства. Читать далее...

Почему дом в исторической части Силламяэ отремонтировали монтажной пеной?

Центральная часть Силламяэ - это единый архитектурный ансамбль середины 50-х годов прошлого века, который охраняется как памятник старины. Тем удивительнее фото одного из жителей города, чей дом отремонтировали с помощью куска OSB-панели и монтажной пены. Но в управляющей компании сообщили, что это было временное решение, и сейчас дом выглядит иначе. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Доля вакцинированных среди зараженных растет

Сегодня и в понедельник среди новых зараженных коронавирусом вакцинированных было больше, чем невакцинированных. По данным Департамента здоровья, общий фон заражения настолько высок, что заражаются и вакцинированные. Читать далее...

В результате тяжелой аварии в Тартумаа погиб 70-летний мужчина

Сегодня в 16.28 сообщили о тяжелой аварии на 24-м километре шоссе Пыльва-Реола, деревня Тальвикесе, Тартумаа, где легковой автомобиль Volkswagen врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика. Читать далее...

Захарова назвала нелепостью отказ Эстонии выдать визу российскому журналисту

Представительница российского МИДа Мария Захарова считает нелепостью отказ Эстонии в выдаче визы журналисту Анатолию Самохвалову, сообщило посольство РФ в Эстонии в Facebook. Читать далее...

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