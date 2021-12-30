"Мемориал" стал успехом "нашего безнадежного дела"

В 1981 году, в последнем слове на суде, Арсений Рогинский говорил о том, что архивы должны быть открыты и доступны, что неверно расхожее мнение, будто хранится в них что-то совершенно секретное. Когда через несколько лет после этого последнего слова, проведя четыре года в лагере, выпускник Тартуского университета и ученик Юрия Лотмана, он стал одним из создателей «Мемориала», это было триумфом невозможного. Какие открытые архивы в 1981 году? А в 1988? Если доступ к изучению девятнадцатого века регламентирован и непрост, то как можно изучать век двадцатый - свободно?

«Мемориал» стал воплощением, реализацией этой идеи открытого для доступа архива. Архива, куда можно прийти без направления, заверенного по месту работы. Не указывая тему исследования - достаточно конкретную, чтобы его разрешили, но достаточно широкую, чтобы, когда найдешь документ, требующий поиска уже в соседнем фонде, не пришлось приносить новое направление, заново заверенное по месту работы или учебы.

Ольга Розенблюм. ФОТО: личный архив

Я впервые пришла в «Мемориал» именно в архив, студенткой третьего курса, готовой к тому, что с первого раза не пустят, и я помню чувство неоправданного напряжения - и такое же потом было, когда пришла в библиотеку «Мемориала». Документ нашли, книжку выдали - и как-то спокойно совершенно, ну, фамилию посетителя записали.

В 2012 году математик Александр Лавут, рассказывая об Инициативной группе по защите прав человека в СССР, членом которой он стал в момент ее создания в мае 1969 года, о «Хронике текущих событий», к изданию которой присоединился чуть позже, остановился на том, сколь существенным для него было в этой совместной работе именно отсутствие партийной дисциплины: если люди работают вместе, они распределяют, кто за что отвечает, - но недопустима ситуация, когда партия приняла решение, а человек, с ним не согласный, ему подчинился, потому что он член партии.

«Мемориал» стал реализацией и этой ценности тоже: он цельный, в нем работают люди, разделяющие определенные ценности, - но он не иерархичен. Вот эта организация по непартийному принципу кажется мне еще одной очень важной чертой «Мемориала», унаследованной от тех разговоров конца 1960-х - 1970-х, когда звучал тост «За успех нашего безнадежного дела!».

«Мемориал» и стал успехом, реализацией того, о чем думали - и что делали - с конца 1960-х. Не появляются проекты такого масштаба без многих предшествовавших им лет рефлексии и работы. Но бывает, что годы, рефлексия и работа - были, а масштабного результата - нет.