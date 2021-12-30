Суд: невакцинированные должны мириться с ограничениями

Суд решил, что с учетом масштаба эпидемии коронавирусные ограничения являются необходимыми и правомерными. Поскольку жалобщик без медицинских противопоказаний решил не вакцинироваться, ему придется терпеть связанные с этим решением ограничения.

По оценке суда, речь не идет о дискриминации, поскольку из-за более высокого потенциала заражения с невакцинированными людьми следует обращаться иначе, чем с вакцинированными.

Государство должно принимать меры для сокращения социальных контактов и повышения уровня вакцинации в обществе, а введенные ограничения помогают достичь этой цели, отметил суд.

Суд также решил, что ограничения не являются чрезмерно суровыми, а правительство нашло разумный баланс между сохранением открытой жизни общества и ограничением распространения вируса посредством льгот для вакцинированных.

«Месседж суда обществу прост и ясен и созвучен тому, что уже давно говорит научный совет: единственный верный путь вперед — это повышение уровня вакцинации в обществе», — пояснили представлявшие правительство на суде адвокаты Антс Нымпер и Кайри Кильги.

Суд также проанализировал утверждения жалобщика о предположительной опасности вакцин и решил, что они безосновательны. Суд также не нашел оснований сделать для жалобщика исключение из-за сравнительно молодого возраста и представленных жалобщиком научных исследований.

Обратившийся в суд человек не вакцинирован, без противопоказаний к вакцинации, он также не переболел COVID-19. В этой связи на него распространялось требование соблюдать самоизоляцию после прибытия в Эстонию из-за границы и ограничения досуга, поскольку он не мог предъявить COVID-сертификат.

Жалобщик счел эти ограничения нарушением прав человека и дискриминацией. Суд в полном объеме не удовлетворил жалобу. Решение суде еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней через окружной суд.