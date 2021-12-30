Кипр ужесточает правила въезда для иностранцев

С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в республику Кипр, должны будут сдать ПЦР-тесты за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки или Пафоса. Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет.