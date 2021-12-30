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Кипр ужесточает правила въезда для иностранцев

Никосия. ФОТО: YIANNIS KOURTOGLOU

Кипр с 4 по 15 января ужесточил правила въезда для иностранных туристов.

С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в республику Кипр, должны будут сдать ПЦР-тесты за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки или Пафоса. Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет.

Минздрав Кипра рекомендовал приезжим использовать двойную хирургическую маску или маску с высокой степенью защиты (например, KN95 или FFP2), а также избегать использования тканевых масок.

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