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Российские суды постановили ликвидировать историко-просветительское общество "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", признанные ранее "иностранными агентами". Поводом послужили обвинения в нарушении маркировки "иноагента". Эти решения вызвало резкую реакцию как в России, так и за рубежом. ЕСПЧ потребовал отложить вступление в силу решения о ликвидации структур "Мемориала".

С момента создания "Мемориал" занимался просветительской и исторической работой по теме советских репрессий и нарушений прав граждан. Сторона обвинения в суде заявила, что "Мемориал" создавал "лживый образ СССР как террористического государства".

Правозащитный центр "Мемориала" занимался нарушениям прав человека уже в современной России, оказывал юридическую поддержку политическим заключенным. Прокуратура заявила, что списки политзаключенных, которые вел "Мемориал", якобы "дезинформируют граждан" и "направлены на формирование негативного восприятия судебной системы".

Русская служба Би-би-си собрала реакцию соцсетей и общественности на ликвидацию "Мемориала".

Прошлое против настоящего

Медиаменеджер Илья Красильщик назвал современную Россию "читерским государством", которое будто в компьютерной стратегии применяет чит-коды для того, чтобы было легче играть.

"Всю свою жизнь я наблюдаю, как довольно посредственные люди шаг за шагом уничтожают то, что называется обществом. Общество - это не только мы с вами, это очень сложный механизм, состоящий из кучи игроков, договоренностей. Это гигантская самонастраивающаяся машина. Это вообще одно из главных чудес, созданных цивилизацией. И его уничтожают", - пишет Красильщик.

"Мы обсуждаем мировые войны по счету, но вообще-то мы с вами все еще живем в гражданской. Это наша столетняя война, которая по мировой моде превратилась в гибридную. Может быть хорошая погода, зарплата и куча друзей - но эхо войны все время с нами и никуда не уходит. Принято подводить итоги года. В этом году мы потеряли реальную оппозицию, реальную прессу, реальных правозащитников и историков - и стали бояться войны. Мы стали грустнее, беднее и пугливей. Нам уничтожили будущее", - заключил он.

Кинокритик Мария Кувшинова написала, что государство часто обращается к теме прошлого для того, чтобы не заниматься современными проблемами. По ее мнению, система государственного насилия продолжает воспроизводиться и в повседневности, и в российской культуре, и бороться в первую очередь нужно не за память о прошлом, а против насилия в настоящем.

"Государственный террор столетней давности продолжает отражаться на жизни отдельных людей вплоть до сегодняшнего дня, обращение к прошлому важно, но я не думаю, что Маргарита Грачева думала о Сталине в тот момент, когда муж отрубил ей руки в нашей стране, где разговор о домашнем насилии табуирован во всех средах, кроме феминистской. В следующем году нас ждет новый беспрецедентный накат на ЛГБТК+ людей, увидим ли мы посты в их защиту в таком же количестве, в котором мы сегодня видим посты в защиту "Мемориала"? Такое ощущение, что самое сложное, радикальное и противоречащее запросам власти и общества, что можно сделать сегодня в России, - жить в сегодняшнем дне", - написала Кувшинова.

Это не "Мемориал" в России сегодня запретили, это запретили будущее для этой страны.

Все. Тушите свет.

Спокойной ночи. — Абдалла за Свободу Навальному (@turkmendagz) December 28, 2021

Главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов тоже обратился к теме темпоральности, высказав мысль о том, что в СССР большевики дали себе мандат на убийство граждан, потому что считали, что создают образ будущего.

"Для того чтобы убивать, отбирать или запугивать смертью большевикам не нужны никакие особые причины или оправдания - в этом состояла их способность переломить сопротивление огромной страны. Ленин и его круг - это ведь не государственные деятели в обычном смысле слова, это философы у власти, точнее даже мессианские философы, религиозные деятели", - написал он.

"Мессианская философия считает себя весомее, чем право, она выше сидит и дальше глядит. Она говорит: право, государство, политика исходят из того, что для убийства нужны оправдания. А мы исходим из того, что не нужны. Философия знает суть вещей и будущее мира, и ей достаточно действовать от имени будущего, чтобы убивать. Это религиозная конструкция, где убийство от имени Бога заменили убийством от имени людей будущего. Вы думали, так нельзя? А так можно! Мы просто убьем всех, кто стоит на дороге к будущему, которое правильно знаем только мы", - считает Баунов.

Нельзя запретить память

Многие пользователи соцсетей в ответ на судебные решения начали рассказывать о своих репрессированных родственниках, информацию о которых удалось узнать благодаря "Мемориалу".

"Мой прадед был расстрелян во время сталинских репрессий. Второй - погиб в сталинских лагерях. Моя прабабушка сидела в сталинской тюрьме, ее чудом выпустили через какое-то время, мою бабушку - ей тогда было 17 лет - за одну ночь выселили из квартиры арестованных родственников, она носила своей маме передачи в тюрьму и потом всю жизнь рассказывала, каково было в те времена носить печать "члена семьи врага народа". Да, прадеда потом посмертно реабилитировали", - написала журналистка Марианна Максимовская.

Мой дед Яков Вольфович Гольцблат. Арестован в 1937 г, в возрасте 35 лет, маме было 3 года. Умер в тюрьме. Так же были арестованы и его 4 брата (у двоих - и жёны), из 5 братьев живым вернулся лишь один. Таких историй - миллионы Закрыть "Мемориал" можно, но уничтожить память - нет. pic.twitter.com/kEQEFm79Cg — Sam Klebanov (@SamKlebanov) December 28, 2021

Философ Александр Филиппов рассказал историю своего репрессированного деда. Семья философа верила, что его дед умер в заключении, у них даже была справка о реабилитации, в которой говорилось, что он умер в тюрьме. Однако благодаря "Мемориалу" Филиппов смог установить, что на самом деле его дед был расстрелян.

"Была реабилитация и справка, что умер он в заключении. И вот с этим знанием отец мой прожил всю жизнь. Если верил, чего я установить не могу. А я знаю, что это неправда, потому что - да - я видел мемориальские списки. Они опубликованы, и есть фотография папки - категория №1, это расстрел, и виза Сталина толстым красным карандашом на обложке", - написал он.

"Поэтому в моем распоряжении есть бумага от генпрокуратуры конца 50-х и вот этот самый всем доступный архив в интернете от "Мемориала", который сначала назвали иностранным агентом, а потом и вовсе закрыли. Понятно, что бумага, которая лежит у нас дома, содержит гнусную ложь, а для того, чтобы я узнал правду, должен был быть создан "Мемориал", а потом должны были многие люди работать. Я им признателен и всегда буду, и только за эти полстрочки, там больше ничего", - написал философ.

Мемориал жив и будет жить. Как и память о моем прадеде, расстрелянном зимой 1937 в центре Томска. pic.twitter.com/Uv6emOQqf4 — Ilya Yablokov (@ilya_yablokov) December 28, 2021

Международная реакция

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России приостановить ликвидацию структур "Мемориала" до тех пор, пока ЕСПЧ не вынесет постановление по зарегистрированной в 2013 году жалобе международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", а также еще девяти российских НКО-"иностранных агентов" на закон об "иноагентах".

В соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ в интересах сторон и для надлежащего проведения судебного разбирательства исполнение решений о ликвидации организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом жалобы, говорится в решении ЕСПЧ о временных мерах.

Президент Польши Анджей Дуда выразил благодарность "Мемориалу" за то, что организация помогла раскрыть правду о преступлениях против поляков: "Мемориал называют "совестью России", а совесть нельзя подавлять или ставить вне закона".

Polska jest wdzięczna organizacji "Memoriał", która przez lata przyczyniła się do odkrywania prawdy o sowieckich zbrodniach na wielu narodach, w tym na Polakach. "Memoriał" nie bez przyczyny nazywany jest "sumieniem Rosji", a sumienia nie da się ani zdusić, ani zdelegalizować. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 28, 2021

"Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и проявить солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний", - заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Ликвидация международного "Мемориала" - это ужасная потеря для россиян, которые имеют право на достоверные знания о своем прошлом", - сказал глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Латвии перешел в своем "Твиттере" на русский язык и процитировал Лермонтова.

Решение Верховного суда России о ликвидации Мемориала вызывает возмущение. Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю: «Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 28, 2021

Что касается Кремля, то его представитель Дмитрий Песков вечером в среду заявил Интерфаксу: "Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов".