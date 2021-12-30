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Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с соревнований в составе сборной Сербии в командном туре ATP с участием 16 стран и, возможно, пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за отказа предоставить свои данные о вакцинации.

Все игроки и персонал предстоящего Australian Open - первого турнира Большого шлема в сезоне - обязаны вакцинироваться, однако сербский теннисист до сих пор публично не заявил о том, сделал ли он прививку от ковида - или же решил от нее отказаться.

Турнир в Мельбурне начнется 17 января. Девять из 20 побед на Больших шлемах Джокович одержал на австралийских кортах, включая прошлогодний турнир.

Теннистных экспертов сложившаяся ситуация удивила. Серб имеет все шансы снова отстоять титул и опередить своих главных соперников Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу трофеев (в настоящий момент у каждого из них по 20 побед на турнирах Большого шлема). Многие полагают, что он не стал бы скрывать свою вакцинацию в ущерб карьере, а значит по какой-то причине теннисист отказывается от прививки.

На данный момент известно, что имя Джоковича пока значится в стартовом листе участников Australian Open. А на командном этапе ATP вместо него за Сербию выступит 33-летний Душан Лайович. Этот турнир предваряет Australian Open и начнется в Сиднее в ближайшую субботу.

С турнира в полном составе также снялась сборная Австрии, после того как лидеры команды Доминик Тим и Деннис Новак решили в нем не участвовать. Причины пока не известны. Австрию на турнире заменит сборная Франции, которая изначально не прошла в основной состав участников.

Что говорят Джокович и его отец

В ноябре этого года отец первой ракетки мира Срджан Джокович прямо не дал ответ на вопрос о вакцинации своего сына, однако не исключил, что он пропустит Australian Open. "Что касается вакцинированных и невакцинированных, то каждый должен сам решать, прививаться или нет. Никто не имеет права нарушать границы нашего интимного пространства, - цитирует его сербский сайт В92. - В условиях такого шантажа [Джокович], вероятно, играть не будет. Я бы не играл. А он мой сын, так что судите сами".

Новак Джокович. ФОТО: PA Media

Ранее Джокович высказывался об обязательной вакцинации примерно в том же ключе. "Свобода выбора очень важна для всех, будь это я, или кто-то другой, - цитирует сайт Tennis365 его интервью незадолго до Australian Open. - И неважно, идет ли речь о вакцинации - или о чем-то еще в жизни. Должна быть свобода выбирать и самостоятельно решать, что делать. В этом конкретном случае - решать, что вкалывать в свое тело".

Летом 2020 года Джокович организовал в Сербии теннисный турнир, несмотря на то, что по всему миру тогда действовали жесткие карантинные меры. Во время соревнований он сам заболел коронавирусом, хотя болезнь, судя по сообщениям, проходила бессимптомно. Кроме него, заразились еще несколько спортсменов и членов делегаций.

Тогда Джоковича раскритиковали за решение провести турнир во время продолжающейся пандемии. Британский теннисист Энди Маррей сказал, что случившееся должно стать уроком для всех, а австралиец Ник Кирьос заявил, что решение о проведении соревнования было глупым.