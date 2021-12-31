На дорогах возможно образование черного льда

Во второй половине дня дорожное покрытие общегосударственных магистралей влажное от реагентов. В течение ночи повысившиеся до плюсовых значений температуры вновь начнут падать. Мокрое дорожное покрытие покроется льдом! На дорогах опасность возникновения черного льда.

По прогнозу, в течение вечера продолжится оттепель. Местами возможен туман. Около полуночи к островам подойдет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которые распространятся на материк.