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На дорогах возможно образование черного льда

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в пятницу крупные дороги влажные от реагентов, однако температура у дорожного покрытия понижается и возможно образование черного льда.

Во второй половине дня дорожное покрытие общегосударственных магистралей влажное от реагентов. В течение ночи повысившиеся до плюсовых значений температуры вновь начнут падать. Мокрое дорожное покрытие покроется льдом! На дорогах опасность возникновения черного льда.

По прогнозу, в течение вечера продолжится оттепель. Местами возможен туман. Около полуночи к островам подойдет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которые распространятся на материк.

К утру осадки распространятся по всей территории страны. Ожидается, что выпадет до 2-6 см снега. На островах, на западе и юге Эстонии ночью будет идти преимущественно мокрый снег. Дороги обледенеют и будут заснежены.

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