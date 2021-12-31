На дорогах возможно образование черного льда
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в пятницу крупные дороги влажные от реагентов, однако температура у дорожного покрытия понижается и возможно образование черного льда.
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в пятницу крупные дороги влажные от реагентов, однако температура у дорожного покрытия понижается и возможно образование черного льда.
Во второй половине дня дорожное покрытие общегосударственных магистралей влажное от реагентов. В течение ночи повысившиеся до плюсовых значений температуры вновь начнут падать. Мокрое дорожное покрытие покроется льдом! На дорогах опасность возникновения черного льда.
По прогнозу, в течение вечера продолжится оттепель. Местами возможен туман. Около полуночи к островам подойдет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которые распространятся на материк.
К утру осадки распространятся по всей территории страны. Ожидается, что выпадет до 2-6 см снега. На островах, на западе и юге Эстонии ночью будет идти преимущественно мокрый снег. Дороги обледенеют и будут заснежены.