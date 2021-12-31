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В пятницу на дорогах царит гололедица

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В пятницу на дорогах царит гололедица, предупреждает Транспортный департамент.

Дорожное покрытие общегосударственных и основных магистралей преимущественно влажное от реагентов, между колеями снег, однако в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Эстонии, где прошли осадки, на дорогах снег и гололедица.

Рано утром снег идет также и в Северо-Восточной Эстонии, осадки смещаются в восточном направлении. В других регионах страны дожди, местами мокрый снег и ледяные дожди.

Температура воздуха в Западной Эстонии от +1 до+3, в Центральной и Восточной Эстонии от нуля до -4, температура понемногу повышается и на востоке страны. В течение дня вероятность осадков уменьшится, однако по отдельным регионам они все же продолжатся. Во второй половине дня по прогнозу погоды температура воздуха начиная с севера страны станет опускаться ниже нуля, дороги станут скользкими.

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