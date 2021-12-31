Фото ⟩ Дом на Чудском озере с нетерпением ждет покупателя
На берегу Чудского озера продается красивый бревенчатый дом, который можно использовать и как дачу, и как место постоянного проживания, предлагает Kodu.postimees.
На берегу Чудского озера продается красивый бревенчатый дом, который можно использовать и как дачу, и как место постоянного проживания, предлагает Kodu.postimees.
Этот шестикомнатный бревенчатый дом, неоднократно получавший титул самого красивого дома, ждет нового хозяина в поселке Касепяэ.
В двухэтажном доме постройки 2003 года расположены гостиная, кухня, туалет, ванная, спальни, гараж и баня с комнатой отдыха. Дом площадью 133,3 м2 продается со всей обстановкой.
Дом отапливается воздушно-тепловым камином, в туалете, коридоре и ванной полы с электроподогревом. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.