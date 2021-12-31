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Фото ⟩ Дом на Чудском озере с нетерпением ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

На берегу Чудского озера продается красивый бревенчатый дом, который можно использовать и как дачу, и как место постоянного проживания, предлагает Kodu.postimees.

Этот шестикомнатный бревенчатый дом, неоднократно получавший титул самого красивого дома, ждет нового хозяина в поселке Касепяэ. 

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме постройки 2003 года расположены гостиная, кухня, туалет, ванная, спальни, гараж и баня с комнатой отдыха. Дом площадью 133,3 м2 продается со всей обстановкой. 

ФОТО: KV.EE

Дом отапливается воздушно-тепловым камином, в туалете, коридоре и ванной полы с электроподогревом. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

ФОТО: KV.EE

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