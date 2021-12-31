В Финляндии цены на жилье стали расти медленнее
За прошедший года цены на вторичное жилье на финском рынке недвижимости поднялись в среднем на 3,6 процента, передает YLE.
За прошедший года цены на вторичное жилье на финском рынке недвижимости поднялись в среднем на 3,6 процента, передает YLE.
Во всех крупных городах Финляндии в ноябре цены на вторичное жилье поднялись по сравнению с ноябрем 2020, однако рост цен замедлился по сравнению с началом года.
Об этом стало известно из предварительных данных, собранных Статистическим центром.
По всей стране цены на вторичное жилье поднялись в среднем на 3,6 процента. В столичном регионе цены на жилье в многоквартирных домах в ноябре поднялись на 6,5 процента по сравнению с 2020 годом.