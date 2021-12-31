За сутки в Эстонии прибавилось 1074 зараженных, скончались четверо

Среди новых заразившихся 542 человек не были вакцинированы, а 532 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 31 декабря в больницах находится 233 пациента с коронавирусом.

За сутки в больницах открыли 33 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 72-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летние мужчина и женщина. Трое не были вакцинированы. Информация о прохождении вакцинации четвертым человеком уточняется.

За сутки ввели 4223 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 588 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 290 383 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.