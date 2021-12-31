Тревор Элхи ушел из "Левадии" в "Нымме Калью"

"Приятно после небольшой паузы вновь оказаться в знакомом месте, где меня очень тепло встретили", - прокомментировал Элхи через пресс-службу "Нымме Калью".

За "Нымме Калью" футболист ранее выступал с 2016 по 2018 год, став вместе с командой чемпионом Эстонии, а затем защитник выступал в Болгарии и Финляндии. В конце 2019 года подписал контракт с "Левадией", в составе которой в сезоне 2021 выиграл чемпионский титул.

При этом вклад Тревора Элхи в успехи "Левадии" был невелик - он принял участие всего в 10 матчах команды в чемпионате Эстонии 2021.