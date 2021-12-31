Вопрос читателя: нужно ли отключать роутер и дигибокс для экономии электричества?

Это одна из самых распространенных рекомендаций для экономии электричества. Но не все приборы хорошо переносят такое обращение.

Руководитель по техническом обслуживанию Telia Танель Пеэп признал, что время от времени, действительно, целесообразно отключать приборы от сети: «Например, мы даем такую рекомендацию для роутеров и дигибоксов летом во время грозы. Также в случае, если какими-то приборами долго не пользуются (например, отправляясь в выходные на дачу и так далее) разумно отключить их или вынуть вилку из розетки».

Если делать так не очень часто, то такое обновление скорее даже полезно для приборов. Но если речь идет о ежедневном и очень частом включении-выключении, то такое выдергивание из сети может навредить некоторым приборам и сократить срок их жизни: «Чем старше прибор, тем, что логично, больше риск».Те умные приборы, которые должны постоянно что-то делать, например, охранять дом или передавать какие-то ежедневные замеры, должны быть постоянно подключены к сети.