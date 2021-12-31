Картина дня: встреча Нового года, ситуация на рынке недвижимости и переговоры Путина и Байдена
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 декабря.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7653 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1074. Скончались четыре человека. Читать далее...
Несмотря на способность коронавируса быстро меняться и отсутствие эффективного лекарства от ковида, мы все успешнее учимся с ним жить, хотя во время прихода волн считаем негодяем, даже убийцей. Читать далее...
Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Исходя из имеющихся данных, сегодняшний высокий уровень рыночной активности надолго не сохранится», — считает профессиональный оценщик и аналитик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте. Читать далее...
"Жители Эстонии, как и население других стран, с удовольствием исполняют гражданский долг участием в телевизионных дебатах, посещением праздничных ярмарок и комментированием статей на любые темы. За последний год в реакции читателей наметилась неожиданная, но предсказуемая тенденция, о которой скажу ниже. Сначала - два случая из жизни, на первый взгляд, никак не связанные", - пишет Глеб Нечволодов.
Читатель поинтересовался у Postimees, разумно ли для экономии электричества отключать и роутер с дигибоксом в то время, когда ими не пользуются? Читать далее...
Президент Эстонии Алара Карис поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом. Читать далее...
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшегося вечером в четверг, 30 декабря, по инициативе Кремля, призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае дальнейшего вторжения российских войск на территорию Украины. Читать далее...
Фильм «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up), ставший очередным нетфликсовским хитом, отправляет созвездие звезд Голливуда первой величины на сражение со злой кометой, норовящей врезаться в Землю, однако вскоре выясняется, что настоящий наш враг – вовсе не хвостатая звезда. Читать далее...
Сегодня в Нью-Йорке пройдет официальная церемония, в ходе которой в зале Совета безопасности ООН будет спущен флаг Эстонии, поскольку заканчивается срок ее временного членства в организации. По словам постоянного представителя Эстонии при ООН Свена Юргенсона, мы смогли вести конструктивное и успешное сотрудничество со всеми членами совета, а также укрепить союзнические отношения. Читать далее...