Картина дня: встреча Нового года, ситуация на рынке недвижимости и переговоры Путина и Байдена

За сутки в Эстонии прибавилось 1074 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7653 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1074. Скончались четыре человека. Читать далее...

Хватит летаргии, нужно жить

Несмотря на способность коронавируса быстро меняться и отсутствие эффективного лекарства от ковида, мы все успешнее учимся с ним жить, хотя во время прихода волн считаем негодяем, даже убийцей. Читать далее...

Слишком оптимистичная ситуация на рынке недвижимости вынуждает принимать нерациональные решения

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Исходя из имеющихся данных, сегодняшний высокий уровень рыночной активности надолго не сохранится», — считает профессиональный оценщик и аналитик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте. Читать далее...

Hea klient! Вас тут не стояло!

"Жители Эстонии, как и население других стран, с удовольствием исполняют гражданский долг участием в телевизионных дебатах, посещением праздничных ярмарок и комментированием статей на любые темы. За последний год в реакции читателей наметилась неожиданная, но предсказуемая тенденция, о которой скажу ниже. Сначала - два случая из жизни, на первый взгляд, никак не связанные", - пишет Глеб Нечволодов.

Вопрос читателя: нужно ли отключать роутер и дигибокс для экономии электричества?

Читатель поинтересовался у Postimees, разумно ли для экономии электричества отключать и роутер с дигибоксом в то время, когда ими не пользуются? Читать далее...

Президент Карис отправил Путину новогоднюю открытку

Президент Эстонии Алара Карис поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом. Читать далее...

Байден и Путин провели переговоры по телефону

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшегося вечером в четверг, 30 декабря, по инициативе Кремля, призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае дальнейшего вторжения российских войск на территорию Украины. Читать далее...

Новогодняя комедия ужасов, или «Меланхолия» здорового человека

Фильм «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up), ставший очередным нетфликсовским хитом, отправляет созвездие звезд Голливуда первой величины на сражение со злой кометой, норовящей врезаться в Землю, однако вскоре выясняется, что настоящий наш враг – вовсе не хвостатая звезда. Читать далее...

Конец 〉 В Совбезе ООН сегодня спустят флаг Эстонии