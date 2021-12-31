Видео ⟩ Любопытный подозреваемый случайно сам вышел к полицейским
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в социальной сети видео о задержании подозреваемого, которое оказалось невероятно простым.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в социальной сети видео о задержании подозреваемого, которое оказалось невероятно простым.
Пришедшие за ним полицейские ходили по коридору и собирались зайти в одну из комнат. Внезапно из другой комнаты вышел человек, которому стало интересно, за кем пришли. Оказалось, что на этот раз пришли за ним.
Juhtub ka meil😀 Kahtlustatav väljus üllatuslikult teisest uksest ja vaatas, et kellelegi tuldi järele. Seekord siiski temale. Meeleolukat aastavahetust ja kaunist uut aastat kogu kriminaalbüroo poolt. 🤝👍#KRB pic.twitter.com/Q5tXGFW5ev— Urmet Tambre (@UrmetTambre) December 31, 2021