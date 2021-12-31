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  • Любопытный подозреваемый случайно сам вышел к полицейским
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Видео ⟩ Любопытный подозреваемый случайно сам вышел к полицейским

Наручники. Снимок иллюстративный. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в социальной сети видео о задержании подозреваемого, которое оказалось невероятно простым.

Пришедшие за ним полицейские ходили по коридору и собирались зайти в одну из комнат. Внезапно из другой комнаты вышел человек, которому стало интересно, за кем пришли. Оказалось, что на этот раз пришли за ним.

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