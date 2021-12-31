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  • Силы обороны зачислили в резерв более 400 срочников
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Силы обороны зачислили в резерв более 400 срочников

Солдаты-срочники. ФОТО: Meelis Meilbaum

Под конец этого года более 400 военнослужащих февральского призыва окончили срочную службу, после чего их зачислили в резерв.

«Нашел новых друзей. Также получил полезные навыки в сфере медицины и руководства, которые пригодятся мне в гражданской жизни», – сказал завершивший службу парамедик, младший сержант Вадим Измайлов.

Зачисленные в резерв военнослужащие служили в 1-й и 2-й пехотной бригадах, Командовании киберобороны, военно-морских силах, службе тыла и военной полиции Караульного батальона.

Государственная оборона Эстонии опирается на обученный армейский резерв, подготовка которого начинается со срочной службы, в ходе которой граждане учатся защищать страну и командной работе.

Призыв на срочную службу производится трижды в год: в январе и июле ее начинают призывники, которым предстоит отслужить 11 месяцев – они получают подготовку младших унтер-офицеров и водителей. Солдат 8-месячной службы набирают в октябре.

В течение первых трех месяцев призывников обучают базовым навыкам солдата, после чего они приступают к освоению воинской специальности.

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