Силы обороны зачислили в резерв более 400 срочников
Под конец этого года более 400 военнослужащих февральского призыва окончили срочную службу, после чего их зачислили в резерв.
Под конец этого года более 400 военнослужащих февральского призыва окончили срочную службу, после чего их зачислили в резерв.
«Нашел новых друзей. Также получил полезные навыки в сфере медицины и руководства, которые пригодятся мне в гражданской жизни», – сказал завершивший службу парамедик, младший сержант Вадим Измайлов.
Зачисленные в резерв военнослужащие служили в 1-й и 2-й пехотной бригадах, Командовании киберобороны, военно-морских силах, службе тыла и военной полиции Караульного батальона.
Государственная оборона Эстонии опирается на обученный армейский резерв, подготовка которого начинается со срочной службы, в ходе которой граждане учатся защищать страну и командной работе.
Призыв на срочную службу производится трижды в год: в январе и июле ее начинают призывники, которым предстоит отслужить 11 месяцев – они получают подготовку младших унтер-офицеров и водителей. Солдат 8-месячной службы набирают в октябре.
В течение первых трех месяцев призывников обучают базовым навыкам солдата, после чего они приступают к освоению воинской специальности.