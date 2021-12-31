Поход в крупнейший секс-шоп: какие игрушки для взрослых предпочитают жители Эстонии?
Postimees предлагает репортаж из крупнейшего магазина эротических товаров Эстонии, владельцем которого является финн Тимо Маюри.
Postimees предлагает репортаж из крупнейшего магазина эротических товаров Эстонии, владельцем которого является финн Тимо Маюри.
Зимний Маарду и эротика не слишком сочетаются между собой. Зимний Маарду холодный и мрачный, а серо-белое небо над ним настолько низкое, что даже сливается с коричневатым снегом. Тем не менее, крупнейший секс-шоп находится здесь. Да-да, именно в этом невыразительном и невысоком здании из грубых каменных панелей, над которым только что пролетела ворона. Внутрь можно попасть через черную железную дверь, на которой приклеена бумажка с просьбой плотнее закрывать ее, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и не ломиться всем сразу (согласно правилам, обусловленным распространением коронавируса, в магазине одновременно могут находиться до сорока человек).