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  • Эстония
  • Поход в крупнейший секс-шоп: какие игрушки для взрослых предпочитают жители Эстонии?
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Поход в крупнейший секс-шоп: какие игрушки для взрослых предпочитают жители Эстонии?

Владелец Hot Lips Тимо Маюри. ФОТО: Tairo Lutter

Postimees предлагает репортаж из крупнейшего магазина эротических товаров Эстонии, владельцем которого является финн Тимо Маюри.

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Зимний Маарду и эротика не слишком сочетаются между собой. Зимний Маарду холодный и мрачный, а серо-белое небо над ним настолько низкое, что даже сливается с коричневатым снегом. Тем не менее, крупнейший секс-шоп находится здесь. Да-да, именно в этом невыразительном и невысоком здании из грубых каменных панелей, над которым только что пролетела ворона. Внутрь можно попасть через черную железную дверь, на которой приклеена бумажка с просьбой плотнее закрывать ее, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и не ломиться всем сразу (согласно правилам, обусловленным распространением коронавируса, в магазине одновременно могут находиться до сорока человек).

Тимо Маюри призывает не стесняться своих сексуальных желаний. ФОТО: Mihkel Maripuu

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