Поход в крупнейший секс-шоп: какие игрушки для взрослых предпочитают жители Эстонии?

Зимний Маарду и эротика не слишком сочетаются между собой. Зимний Маарду холодный и мрачный, а серо-белое небо над ним настолько низкое, что даже сливается с коричневатым снегом. Тем не менее, крупнейший секс-шоп находится здесь. Да-да, именно в этом невыразительном и невысоком здании из грубых каменных панелей, над которым только что пролетела ворона. Внутрь можно попасть через черную железную дверь, на которой приклеена бумажка с просьбой плотнее закрывать ее, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и не ломиться всем сразу (согласно правилам, обусловленным распространением коронавируса, в магазине одновременно могут находиться до сорока человек).