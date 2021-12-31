Covid-19: что мы узнали о коронавирусе и пандемии за два года

Теперь ВОЗ заявляет, что вирус может распространяться через аэрозольную взвесь - частицы гораздо меньшего размера, которые остаются в воздухе намного дольше.

И не только.

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В редакционной статье British Medical Journal говорится: "На близком расстоянии люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса, вдыхая его, по сравнению с крупными каплями, попадающими на глаза, ноздри или губы. Вероятность передачи SARS-CoV-2 через поверхности теперь считается сравнительно небольшой".

Исследования выявили случаи, когда люди заражались ковидом от больных, находившихся на расстоянии более 2 метров, или побывав в помещении, в котором за некоторое время до этого находился зараженный человек.

"Еще в марте [2020 года] люди звонили мне, чтобы спросить, сколько времени нужно замачивать консервную банку с бобами в хлорке, прежде чем внести ее в дом, - рассказывает Паула Кэннон, заслуженный профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии. - С тех пор мы узнали, что вирус, передаваемый по воздуху в плохо вентилируемых помещениях людьми без масок, когда они разговаривают или просто дышат, - это причина большинства случаев заражения. Именно поэтому бары и рестораны так опасны".

Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь мы уделяем гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений.

3. Многие из нас теперь работают из дома, и это надолго

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Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома.

Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции - это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем.

Компания Twitter в мае 2020 года заявила: "Теперь сотрудники Twitter могут работать из дома всегда. Последние несколько месяцев доказали, что это вполне возможно".

В компании, правда, отметили, что это распространяется лишь на тех, чей вид работы позволяет не находиться в офисе.

Аналогичное заявление сделало в этом году руководство Facebook.

Работой из дома заинтересовались не только технологические гиганты.

Согласно опросу 1200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет).

Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома.

До пандемии этот показатель составлял всего 31%.