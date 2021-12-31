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  • Пожилой мужчина напал в автобусе на попутчиков
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Пожилой мужчина напал в автобусе на попутчиков

Автобус. ФОТО: Oliver Huitson/ Shutterstock

В четверг в автобусе Таллинн-Нарва вспыхнул конфликт между тремя пассажирами, в результате которого один из участников напал на остальных.

В полицию поступило сообщение, что 30 декабря в пассажирском автобусе Таллинн-Нарва вспыхнул конфликт между двумя мужчинами и женщиной, в ходе которого 75-летний мужчина ударил женщину и мужчину, сообщила Идаская префектура.

Подробности инцидента устанавливаются.

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