Видео ⟩ Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

«Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», - сказал Путин, обращаясь с новогодним поздравлением к россиянам.

Он отметил, что в короткие сроки удалось восстановить экономику, а по многим позициям удалось выйти на реализацию стратегических задач развития. «Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам - гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда», - отметил президент.

Он добавил, что каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно, и выразил за это благодарность.

«В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. И, встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», - сказал Путин, отметив, что из них будет складываться реализация общенациональных планов.

Президент РФ подчеркнул, что главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. «Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной, ведь только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины», - сказал он.

Глава государства сказал, что «всех нас сейчас объединяют надежды на предстоящие добрые перемены». «Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности», - отметил Путин.

Президент напомнил, что «мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает». «Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей», - сказал президент.

Путин отдельно обратился с самыми теплыми пожеланиями к тем, кто «сейчас исполняет свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок, обеспечивает работу на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения».