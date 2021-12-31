На Кипр обрушились сильные наводнения и метель

Местами по стране прервана подача электроэнергии, нарушено транспортное сообщение, власти призвали людей 31 декабря без нужды не выходить из дома.

Информации о пострадавших нет, однако пожарные получили более двухсот вызовов от людей, застрявших в результате резкого повышения уровня воды в своих автомобилях, а также просьбы отсосать воду из затопленных подвалов.

В свою очередь в горах Троодос после сильного снегопада по дорогам невозможно проехать без снежных цепей, сообщают местные СМИ.