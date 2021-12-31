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На Кипр обрушились сильные наводнения и метель

ФОТО: AP/Scanpix

На Кипре в ночь на пятницу после сильных ливней затопило улицы столицы Никосии, пишет Rus.TVNET.

Местами по стране прервана подача электроэнергии, нарушено транспортное сообщение, власти призвали людей 31 декабря без нужды не выходить из дома.

Информации о пострадавших нет, однако пожарные получили более двухсот вызовов от людей, застрявших в результате резкого повышения уровня воды в своих автомобилях, а также просьбы отсосать воду из затопленных подвалов.

В свою очередь в горах Троодос после сильного снегопада по дорогам невозможно проехать без снежных цепей, сообщают местные СМИ.

В свою очередь метеорологи указывают, что обильные осадки станут благословением для Кипра, так как в последнее время остров страдал от засухи.

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