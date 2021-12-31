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Скорая помощь в Новогоднюю ночь как всегда наготове

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

Бригады скорой помощи по всей Эстонии готовы к Новому году, работу выполняются без привлечения дополнительных ресурсов, пишет Postimees.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что они не ждут от своей работы ничего необычного в новогоднюю ночь.

Рауль Адлас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Адлас надеется, что люди будут веселиться разумно и трезвые люди не позволят своим выпившим товарищам или членам семьи садиться за руль, а при использовании пиротехники люди будут соблюдать все правила безопасности. Как ради себя, так и ради других. 

Сегодня в Таллинне дежурят 24 единицы скорой помощи, то есть 75-80 человек.

По словам члена правления Тартуской скорой помощи Вероники Рейнхард, их врачи работают в шести уездах: Тартуском, Йыгеваском, Валгаском, Пылваском, Вильяндиском, а также в Ярвамаа. «У нас работает ровно столько бригад, сколько ежедневно - 26. Обычная новогодняя ночь», - сказала Рейнхард. Она также обратился к людям с просьбой отнестись с пониманием к ограничениям в праздник и не переборщить с празднованием. 

Член правления Karell Kiirabi, которая оказывает услуги скорой помощи в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и в Локса Ынне Бартошевич подтвердила, что, как и ее коллеги в других регионах Эстонии, они также очень хорошо подготовились к Новому году. «Работает обычное число бригад. Есть также бригады на подхвате, но мы надеемся, что в их помощи не возникнет нужды», - сказала Бартошевич. Всего задействовано 18 бригад, девять из них в Ида-Вирумаа и шесть в Ляэне-Вирумаа.

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